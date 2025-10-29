20 points pour Kyshawn George, mais une défaite quand même

Kyshawn George a marqué 20 points en NBA. Mais la bonne prestation du Valaisan n'a pas permis aux Washington Wizards de s'imposer: ils ont été battus 139-134 ap chez eux par les Philadelphia 76ers.

20 points pour Kyshawn George, mais une défaite. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré une solide performance de Kyshawn George, les Washington Wizards se sont inclinés après prolongation face aux Philadelphia 76ers sur le score de 134 à 139. Le Valaisan de 21 ans a inscrit un tir à trois points à sept secondes de la fin de la prolongation pour ramener le score à 134-135, ravivant brièvement les espoirs des Wizards. Mais au final, cela n’a pas suffi aux locaux pour décrocher leur deuxième victoire de la saison lors de ce quatrième match.

George a terminé la rencontre avec 20 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Côté Philadelphia, Tyrese Maxey s’est distingué avec 39 points et Joel Embiid avec 25 unités. Les 76ers, qui ont comblé un retard de 16 points et réussi à inverser un départ à 0-9 en prolongation, restent invaincus avec quatre victoires en autant de matchs.

Défaites pour les Suisses

Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi connu la défaite avec les Los Angeles Clippers. Le rookie fribourgeois de 22 ans n’a joué qu’un peu plus de quatre minutes lors de la lourde défaite 79-98 à l’extérieur contre les Golden State Warriors, restant muet pour la première fois lors de son troisième court passage en quatre matchs de saison.

Le champion en titre, Oklahoma City Thunder, fait toujours partie des quatre équipes encore invaincues après sa victoire à domicile 107-101 face aux Sacramento Kings.