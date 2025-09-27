Après avoir perdu son titre pour la première fois depuis 2018, Fribourg Olympic a dû faire face à des difficultés financières cet été. Mais pas de quoi renoncer à sa compétitivité! Le nouveau président Patrick Grobéty veut viser le haut du panier.

Au terme de la saison 2024/2025, les joueurs de Fribourg Olympic ont laissé filer le titre de champion suisse pour la première fois depuis 2018. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Champion suisse chaque année depuis 2018, Fribourg Olympic Basket a dû laisser sa place sur le trône aux Lions de Genève la saison dernière. Si le club compte bien retrouver les sommets au plus vite, le bilan financier était inquiétant arrivé à l’été 2025. Un nouveau sponsor à hauteur de 200’000 ou 300’000 francs devait être trouvé au plus vite.

«Forcément, le basket reste un sport moins populaire que le hockey ou le football, ce qui peut mettre les clubs dans la difficulté financière. Maintenant, je pense que quelques erreurs ont été commises dans la gestion du budget ces deux dernières saisons», explique Patrick Grobéty, lui qui a repris la présidence du club il y a de ça une semaine. «C’est aussi pour cela que j’ai pris la présidence il y a une semaine, parce que ces choses me paraissaient difficilement acceptables», explique l’ancien vice-président.

Cadeau empoisonné

Historiquement, Fribourg Olympic a connu un grand succès, étant sacré champion suisse sept fois au cours des dix dernières années. Malheureusement pour eux ce succès sportif ne garantit pas une stabilité financière pour autant. «C’est un peu triste de le dire comme ça, mais cela coûte moins cher de perdre en finale que d’être champion. On n'a pas de revenus liés aux droits TV et les primes de champion des joueurs coûtent chères», éclaire-t-il.

Afin d’assainir les finances du club, le comité a pris des décisions drastiques, notamment avec la baisse de la masse salariale et le départ de joueurs confirmés remplacés par des jeunes prometteurs. Deux joueurs américains sont enregistrés dans l’effectif fribourgeois pour la saison à venir, contre quatre la saison dernière.

Jouer le haut malgré tout

Forcément, de telles mesures pourraient bien affecter le succès sportif du club. «On n’a pas d’objectif sportif», déclarait Pascal Joye, ancien président du club, fin juillet à «La Liberté». Si cette déclaration a peut-être étonné les suiveurs du basket suisse tant Fribourg Olympic a dominé son championnat, les fans de Fribourg Olympic peuvent être rassurés. «C’est un peu une hérésie de dire ça. Malgré un budget en diminution, je pense que la qualité de notre effectif nous permettra de jouer les deux premières place. Si on regarde la valeur marchande de nos joueurs, ça serait un échec de ne pas terminer dans le top 2. On doit viser les finales», rectifie le nouveau président fribourgeois Patrick Grobéty.

Le club a accueilli deux nouveaux américains, dont De’Sean Nelson, un rookie de 23 ans mesurant 203 cm qui évoluait au niveau universitaire entre 2022 et 2024. Le jeune Suisse prometteur Simon Bernegger a également rejoint les rangs de Fribourg Olympic, lui qui a participé aux championnats d’Europe U18 avec la Suisse l’été passé. Le moment de la saison de la reconquête a sonné. Plein de nouveautés, Fribourg Olympic Basket entamera sa saison régulière à Bâle.