Après avoir réalisé le doublé national la saison dernière, les Lions de Genève ont dû renoncer à la Champions League faute de salle aux normes. Le président Thierry Moreno confie à Blick vouloir remporter à nouveau le championnat cette saison.

Genève en veut encore plus! Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Champions de Suisse pour la première fois depuis 2015, les Lions de Genève n’ont pas vécu un été tranquille pour autant. Qualifié pour les tours de barrage de la Champions League, le club genevois a décidé de se retirer de la compétition, faute d’avoir trouvé une salle respectant les normes de la FIBA. Sans filtre, le président des Lions de Genève admet que son comité a manqué de temps pour trouver une solution, lui qui ne s’attendait pas à devoir se poser la question.

«C’est vrai que c’était un peu inattendu qu’on batte Fribourg en finale. En quarts de finale, on va au match cinq contre Neuchâtel par exemple, donc une saison ne se joue pas à grand chose. C’est le lendemain du titre qu’on s’est posé la question», explique-t-il.

Trop d'incertitudes

Thierry Moreno n’a donc pas eu le temps de trouver des sponsors pour disputer des matchs de Champions League, ainsi qu’une salle aux normes, et a donc décidé de se retirer. «On a préféré renoncer plutôt que de se lancer dans une aventure hasardeuse et coûteuse. En plus, on devait déjà discuter avec les joueurs pour les contrats, comme à chaque intersaison, ce qui prend du temps», explique-t-il. Fribourg Olympic, défait en finale, a pris la place des Genevois en Champions League, lui qui est habitué à disputer la compétition.

Thierry Moreno, président des Lions de Genève, compte bien défendre ses titres après un été pour le moins agité. Photo: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

De manière similaire aux autres clubs de Swiss Basketball League, les Lions rencontrent aussi quelques problèmes financiers, bien qu’ils soient aidés par la ville de Genève. «L’économie est la même pour tout le monde, c’est une période creuse et on n'a pas beaucoup de visibilité. C’est difficile de trouver des sponsors qui acceptent de s’engager sur le long terme. On essaie de mettre les moyens humains pour trouver de l’argent», éclaire-t-il.

A la suite de son titre, le club genevois espère bien surfer sur la vague et instaurer une domination en Suisse.«Fribourg a plusieurs cadres qui deviennent plus âgés, alors que nous avons une équipe relativement jeune. On va chèrement défendre nos titres», explique le président. Pour rappel, les Lions de Genève ont réalisé un doublé Championnat-Coupe la saison dernière. Pour défendre ces titres, le club mise sur la stabilité de son effectif, bien que quelques joueurs soient arrivés, dont Roosevelt Wheeler, un rookie de 22 ans venu des États-Unis. Deux autres recrues ont été enregistrées.

«Swiss Basket a changé les règles, et on est obligés désormais d’avoir un joueur étranger U23 sur la feuille de match. Dylan Painter était étranger mais a plus de 23 ans donc on a dû faire des choix», admet Thierry Moreno.

Anticiper, cette fois

Suite à sa décision de ne pas participer à la BCL cette saison, le club réfléchit déjà aux possibilités qui lui permettrait de pouvoir disputer la prestigieuse compétition lors de la saison 2026/2027, en cas de titre national bien sûr. «On a des discussions avec les autorités pour pouvoir jouer dans le canton de Genève. Si on n’y arrive pas, principalement pour des questions budgétaires, on réfléchira à prendre contact avec la municipalité de Nyon. Ils sont en train de construire une salle à Colovray, qui devrait être agréée par la Fédération Internationale de Basketball. Après, ça dépendrait également du Basketball Club de Nyon», explique Thierry Moreno.

Suite à cet été agité, les Lions de Genève entament leur saison samedi à 17h avec un déplacement à Lugano.