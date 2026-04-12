Arnaud Cotture: «Le trophée est horriblement lourd»

Bastien Feller Journaliste Blick

«Il est horriblement lourd», rigole Arnaud Cotture au sujet de l'imposant trophée de vainqueur de la Coupe de Suisse. «J’aime bien faire le '1, 2, 3' avec le public, mais ça me casse les bras», ajoute le joueur de Fribourg Olympic, jamais le dernier quand il s'agit de rigoler.

Le sourire était sur les visages fribourgeois au terme de la finale de Coupe de Suisse remportée face à Union Neuchâtel (71-58), après une saison 2024-2025 conclue par une seule Coupe de la Ligue gagnée. Un bilan loin des standards du club fribourgeois, qui a remporté à Muri samedi le 50e trophée de son histoire. Reste que pour le ramener à Saint-Léonard, les Fribourgeois ont dû batailler. «On savait que Neuchâtel allait venir avec des armes physiques très fortes. Il fallait répondre à ce défi-là et on l’a bien fait.»

«Ils ne lâchent rien»

Bousculés et menés d'entrée, les joueurs de Thibaut Petit ont compté cinq points de retard après cinq minutes de jeu dans le premier quart-temps. «On est un peu restés au vestiaire en début de match», concède Arnaud Cotture, fier de la réponse fribourgeoise à cette mauvaise entame. «On a montré une belle réaction, une belle abnégation. Et ça, c’était un bon point.»

Devant de douze unités à la pause (39-27), les Fribourgeois ont malgré tout eu un coup de mou en fin de rencontre. Heureusement pour eux, sans conséquence. «On savait que ça allait être difficile. Ils ne lâchent rien. Ils sont capables de battre tout le monde», réagit Thibaut Petit, qui estime que la rencontre, et donc le titre, s'est joué dans la capacité de son équipe à défendre. «Généralement, c’est là qu’on gagne ce genre de match. Aujourd’hui, on le montre avec nos pourcentages à 3 points et aux lancers francs qui sont faibles (ndlr: 3/27, 11% et 16/30, 53%).»

Place aux play-off

«J’ai disputé beaucoup de finales et je n’ai jamais vu un 98-92, cela se termine souvent avec peu de points», ajoute encore l'ancien coach notamment du BBC Monthey. Les Chablaisiens seront d'ailleurs le prochain adversaire des Fribourgeois. Le duel, au meilleur des cinq matches, aura lieu dans le cadre des play-off, qui débuteront samedi à Saint-Léonard.

Battu l'année dernière en finale par les Lions de Genève, Fribourg Olympic compte prendre sa revanche cette saison. Comme ils l'ont fait samedi en Coupe de Suisse. «On est en route pour le triplé, mais on n’y pense pas. On a terminé premier du classement en étant constants et en respectant tous les matches», rappelle le technicien fribourgeois, conscient que tout est à refaire. «C'est un nouveau championnat qui commence.» Avec à la clé un trophée qui semble un peu moins lourd, mais qui donne encore plus de plaisir à soulever.