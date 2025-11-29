Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) est à l'aise sur le circuit de Lusail. L'Australien a signé la pole position du Grand Prix du Qatar, quelques heures après avoir gagné le sprint samedi.

Les McLaren en première ligne pour le GP du Qatar

ATS Agence télégraphique suisse

Oscar Piastri, qui a signé la sixième pole de sa carrière et de sa saison, a précédé de 0''108 son coéquipier Lando Norris, le leader du championnat. Le Britannique sera sacré champion du monde s'il s'impose dans la course dominicale, mais Oscar Piastri – qui compte 22 points de retard – semble prêt à retarder l'échéance.

La deuxième ligne de départ réunira Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''264) et George Russell (Mercedes/à 0''275). Kimi Antonelli (Mercedes/à 0''459) et Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''727) seront eux en troisième ligne.

Les deux Sauber-Ferrari ont réussi à s'extraire de Q1, mais pas de Q2. Nico Hülkenberg partira en 11e position alors que Gabriel Bortoleto s'élancera du 14e rang. Finir dans le top 10 semble à la portée des pilotes de l'écurie d'Hinwil.