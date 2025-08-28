La deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant se tiendra jeudi soir au Letzigrund avec neuf Suisses en lice. Audrey Werro, récente détentrice du record national du 800 m, sera sous les projecteurs, tandis que la pluie pourrait perturber l'événement.

Neuf Suisses en lice pour la finale de la Ligue de Diamant

1/4 Ditaji Kambundji devra sortir le grand jeu jeudi pour se hisser sur le podium. Photo: MARTIAL TREZZINI

Pas moins de neuf Suisses, dont cinq femmes, tenteront de faire vibrer le public du Letzigrund jeudi soir à l'occasion de la deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant. Mais la pluie pourrait jouer les trouble-fête.

La Fribourgeoise Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche en signant la 2e meilleure performance mondiale de l'année (1'56''29). En l'absence de Keely Hodgkinson, victorieuse devant elle jeudi dernier sous un déluge à Lausanne, elle rêve d'un nouvel exploit.

Ditaji Kambundji (100 m haies) et Jason Joseph (110 m haies) viseront quant à eux le podium, tout comme Annik Kälin à la longueur. La concurrence sera rude sur les haies hautes, avec Nadine Visser, Tobi Amusan ou Kendra Harrison en lice chez les dames, et Cordell Tinch en favori chez les messieurs.

Temps forts de la soirée

Joceline Wind (1500 m), Simon Wieland (javelot), Salomé Kora (100 m), le Valaisan Julien Bonvin (400 m haies) et Jonas Raess (3000 m) seront également de la partie au Letzigrund dans les épreuves estampillées Ligue de diamant. Mais avec des ambitions plus mesurées.

Salomé Kora (11''10 samedi aux championnats de Suisse) se frottera notamment à la championne olympique Julien Alfred ou la Jamaïcaine Tia Clayton (10''82 en 2025) sur la ligne droite. Le Valaisan Julien Bonvin s'alignera quant à lui au côté du recordman du monde norvégien Karsten Warholm.

Parmi les temps forts de la soirée figureront également le 200 m masculin, avec un duel entre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo, et le 800 m messieurs, dans lequel Emmanuel Wanyonyi cherchera à prendre sa revanche sur sa «défaite» d'Athletissima où il a été devancé par l'Américain Josh Hoey.