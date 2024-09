Un 5e or pour Catherine Debrunner, qui survole le marathon

Un 5e or pour Catherine Debrunner, qui survole le marathon

Catherine Debrunner a cueilli son 5e titre à Paris en gagnant le marathon dimanche

ATS Agence télégraphique suisse

La Thurgovienne de 29 ans s'est adjugé le marathon dimanche matin, s'offrant ainsi un cinquième titre dans ces Jeux après avoir déjà triomphé sur 400, 800, 1500 et 5000 m. La Suisse a donc signé le doublé en fauteuil roulant, Marcel Hug s'étant imposé pour la troisième fois consécutive sur les 42,195 km aux Paralympiques. La délégation helvétique boucle ainsi ces Jeux avec 21 médailles au total: 8 d'or - dont 6 conquises en para athlétisme - 8 d'argent et 5 de bronze.

L'objectif minimum, à savoir faire au moins aussi bien qu'à Tokyo en 2021 (14 médailles, dont 7 en or), est ainsi largement dépassé. Les athlètes en fauteuil roulant sont comme de coutume les garants des succès helvétiques, avec 13 podiums cumulés. Les cyclistes en ont obtenu 5 et les nageurs 2, Ilara Renggli cueillant quant à elle une médaille de bronze historique en badminton (WH2). Mais ce sont bien les exploits à répétition de Catherine Debrunner qui ont permis à la Suisse de faire les gros titres durant ces Paralympiques. La Thurgovienne n'a connu qu'un seul échec, relatif et auquel elle s'attendait, sur 100 m où elle s'est parée d'argent à 0''13 de la favorite Samantha Kinghorn.

Dimanche, la quadruple championne du monde 2023 a survolé le marathon, se retrouvant très vite seule et largement en tête (déjà 16'' sur ses poursuivantes d'avance au km 5). Elle a franchi la ligne d'arrivée en 1h41'50, avec 4'23 d'avance sur la tenante du titre, l'Australienne Madison De Rozario. Le bronze est revenu à l'Américaine Susannah Scaroni, qui a concédé 4'39 à la gagnante. Deuxième meilleure Suissesse, Manuela Schär s'est classée 4e mais à près de trois minutes du podium.