Les 76ers, privés d'Embiid, surprennent les Cavaliers grâce aux performances de George (30 pts) et Maxey (29 pts). Malgré les 37 points de Mitchell, Cleveland subit sa deuxième défaite consécutive.

Tyrese Maxey, auteur de 29 points pour Philadelphie, a bien contribué à la victoire des Sixers vendredi contre le leader Cleveland, le 24 janvier 2025 à Philadelphie Photo: Stacy Revere

Philadelphie, qui restait sur sept défaites consécutives, s'est brillamment réveillé en s'imposant vendredi 132-129 contre Cleveland, leader de la conférence est, grâce notamment aux 59 points cumulés de Paul George et Tyrese Maxey.

George a inscrit six tirs à trois points pour un total de 30 points, tandis que le meneur Maxey a ajouté 29 points, offrant une victoire cruciale à des Sixers en difficulté, humiliés à Denver mardi (144-109). Outre George et Maxey, Kelly Oubre Jr (22 points, 13 rebonds) et le Français Guerschon Yabusele (12 pts, 13 reb) ont largement apporté leur écot au succès de «Phila» avec chacun un double-double.

Joel Embiid toujours absent

Philadelphie (11e), toujours privé de sa star Joel Embiid, blessé au genou gauche, reste hors des places qualificatives pour les playoffs dans le classement de la Conférence Est, avec un bilan de 15 victoires pour 27 défaites. Donovan Mitchell (37 points), Ty Jerome (33 pts) et Darius Garland (26 pts) ont été les meilleurs marqueurs des Cavs,toujours leader confortable à l'est (bilan 36-7) malgré cette deuxième défaite de rang.

«Ça fait du bien de rebondir comme ça,» a déclaré l'entraîneur des Sixers, Nick Nurse. «Parfois, ces matchs arrivent,» a-t-il ajouté, en faisant référence à la raclée reçue à Denver plus tôt dans la semaine. «J'avais dit à ce moment-là que ça ne reflétait pas la façon dont nous jouons en tant qu'équipe. Les joueurs ont répondu présent. Ils se sont bien entraînés hier, ils se sont bien préparés ce soir et ils ont très bien joué», a poursuivi Nurse.

Victoire serrée

Dans un match très disputé, marqué par 30 changements de mène, les Sixers semblaient avoir pris l’avantage de manière décisive en fin de quatrième quart-temps, avec une avance de huit points après un lay-up de George à 1 minute 26 de la fin. Mais les Sixers ont failli laisser échapper la victoire, Cleveland réduisant l'écart à un point à 12 secondes du buzzer grâce à un tir à trois points de Ty Jerome. Cependant, quatre lancers francs de Maxey ont permis aux Sixers de sécuriser la victoire.

«Denver nous a mis une claque, mais nous jouions bien avant ça,» a déclaré Maxey après la victoire de vendredi. «Nous n’arrivions juste pas à conclure. Ce soir, nous l’avons fait, et c’est une bonne chose pour nous.»

Dans les autres matches disputés vendredi, les Memphis Grizzlies ont dominé les New Orleans Pelicans 139-126 à domicile. Cette cinquième victoire consécutive des Grizzlies, 3e à l'est, les porte à un bilan de 30-15.

À Charlotte, les Hornets ont été battus 102-97 par Portland.