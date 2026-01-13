DE
A l'assaut d'un nouveau podium
Camille Rast en favorite sous les projecteurs de Flachau

Camille Rast est favorite au slalom nocturne de Flachau après deux victoires début janvier. En grande forme avant les JO, elle a même battu Mikaela Shiffrin en Slovénie.
Publié: 05:43 heures
Camille Rast arrive en tête des favorites à Flachau, portée par deux succès et une victoire sur Shiffrin.
Photo: AFP
Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La Valaisanne est l'une des favorites à la victoire lors de l'épreuve nocturne de Flachau mardi (17h45/20h45).

Victorieuse des deux dernières épreuves techniques disputées à Kranjska Gora les 3-4 janvier (géant et slalom), la Valaisanne est dans une forme olympique à quelques semaines, justement, des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). En Slovénie, elle a enfin réussi à devancer la reine des piquets serrés, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Camille Rast sera donc logiquement l'une des favorites à la victoire dans la station autrichienne de Flachau, où elle avait décroché le 2e succès de sa carrière en Coupe du monde il y a un an. Elle y avait devancé Wendy Holdener pour un remarquable doublé suisse.

