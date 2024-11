Le capitaine Roman Josi a signé un doublé pour Nashville samedi Photo: Mark Humphrey

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi en NHL, Roman Josi a été étincelant. Le capitaine de Nashville a inscrit deux buts lors de la victoire 4-1 des Predators contre les Jets de Winnipeg. De son côté, Nino Niederreiter a contribué avec une passe décisive. Aligné durant près de 26 minutes, Roman Josi a ouvert la marque après 9'55 sur un «slap shot» avant de sceller le score dans une cage vide à 1'20 de la fin du troisième tiers. Crédité d'un bilan de +3, il a été désigné deuxième étoile de ce match, la première revenant à son coéquipier Jonathan Marchessault (1 but, 1 assist).

Les Predators, qui ont fait la différence dans un troisième tiers gagné 3-0, ont ainsi infligé à la meilleure équipe de la Ligue sa 4e défaite seulement en 21 parties. Pour Nashville, il s'agit simplement de la 7e victoire, en 21 sorties également, mais de la deuxième dans ses trois derniers matches. «Chaque match est important», a expliqué Roman Josi, cité sur le site de la NHL. «Il est encore tôt dans la saison, mais chaque match compte beaucoup pour nous. Dès demain (lundi), nous irons au New Jersey et nous affronterons une autre grande équipe. Nous devons continuer à construire et à jouer encore mieux.»

Nashville ira en effet défier lundi à Newark une autre équipe en forme. Leaders de la Conférence Est avec 30 points cumulés en 23 matches, New Jersey et sa colonie suisse ont cueilli samedi un quatrième succès dans leurs cinq dernières rencontres en allant s'imposer 3-2 à Washington.

Capitaine des Devils, Nico Hischier en est désormais à 10 matches de suite sans but marqué. «Scotché» à 10 réalisations depuis le 30 octobre, le centre valaisan continue néanmoins de s'illustrer: auteur d'un assist sur le 3-1 de Dougie Hamilton à la 36e, il affiche désormais 21 points à son compteur personnel.

Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont quant à eux restés plus discrets dans cette partie. Un autre joueur suisse s'est toutefois mis en valeur samedi, mais sur la côte Ouest: Kevin Fiala a réussi son 6e assist de la saison pour les Kings, vainqueurs 2-1 du Seattle Kraken à Los Angeles.