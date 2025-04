Les attaquants suisses brillent en NHL à l'approche des play-offs. Timo Meier et Nico Hischier ont marqué respectivement 3 et 2 points pour les Devils, tandis que Kevin Fiala a réalisé 2 passes décisives avec Los Angeles.

Les attaquants suisses sont en forme à quelques jours du début des play-off de NHL. Timo Meier et Nico Hischier ont réussi respectivement 3 et 2 points mardi sous le maillot des Devils, Kevin Fiala signant quant à lui 2 assists avec Los Angeles.

Timo Meier a inscrit son 26e but de la saison pour ouvrir la marque à la 8e minute dans un match gagné 5-4 après prolongation par New Jersey, qui restait sur trois défaites de suite, à Boston. L'Appenzellois a ensuite réussi 2 assists, dont 1 sur le but de la victoire marqué par Brian Dumoulin après 1'30 en «overtime».

69 points au compteur

Son capitaine Nico Hischier a quant à lui signé deux passes décisives pour ses 33e et 34e assists de la saison. Le centre valaisan affiche désormais 69 points à son compteur personnel avant le dernier match que livreront les Devils en saison régulière, mercredi face à Detroit.

A la lutte avec Nico Hischier pour le titre de meilleur buteur suisse de la saison, Kevin Fiala n'a pas non plus marqué mardi et en reste également à 35 réalisations. Mais le Saint-Gallois a réussi ses 24e et 25e assists dans un match gagné 6-4 par les Los Angeles Kings à Seattle. Kevin Fiala, qui a atteint mardi la barre des 60 points dans cet exercice 2024/25, en a cumulé 8 dans ses quatre dernières sorties. Les Kings ont quant à eux décroché leur quatrième victoire consécutive, la huitième dans leurs neuf dernières parties.

Plus qu'une place pour les play-off

Le défenseur de Tampa Bay Janis Moser s'est également illustré mardi. Le Seelandais a réussi un assist - son 12e de la saison - dans un match gagné 5-1 par le Lightning face aux Florida Panthers. Les deux équipes floridiennes se retrouveront au 1er tour des play-off, comme l'an dernier.

A noter qu'il ne reste plus qu'une place disponible pour les play-off après que Minnesota et St. Louis se sont assuré les «wild cards» disponibles à l'Ouest. Cette place reviendra soit aux Canadiens de Montréal soit aux Columbus Blue Jackets. Montréal, qui a 2 points d'avance sur Columbus, peut valider son ticket dès mercredi avec la réception de Carolina.