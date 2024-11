Clint Capela, pourtant auteur de 21 points, et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite vendredi en NBA.

Capela et George ont tous deux connu l'échec vendredi

Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi face aux Celtics leur 10e défaite consécutive Photo: John McDonnell

ATS Agence télégraphique suisse

Vendredi en NBA, Clint Capela, malgré ses 21 points, et Kyshawn George ont tous deux essuyé une défaite. Le Genevois et les Hawks ont été battus 136-122 à Chicago, alors que le Valaisan et les Wizards ont essuyé face à Boston (108-96) leur 10e revers consécutif.

Auteur également de 11 rebonds pour son troisième double double d'affilée, Clint Capela a signé vendredi son meilleur total de la saison avec ses 21 points. L'intérieur genevois, qui a rentré 10 de ses 14 tirs, n'avait jusqu'ici atteint qu'une fois les 20 points, face à... Chicago le 9 novembre.

Capela a terminé cette partie avec un différentiel de -6 en 27 minutes passées sur le parquet. Mais les Hawks n'ont pas trouvé la solution en défense face à des Bulls très adroits (57% au tir, avec un 19/43 à 3 points). Co-meilleur marqueur des Hawks avec 25 points, Jalen Johnson affiche ainsi un différentiel de -21.

Avec désormais 10 défaites pour 7 victoires, Atlanta reste dans le top 10 de la Conférence Est. Lanterne rouge de cette Conférence, Washington a pour sa part subi vendredi sa 12e défaite en 14 parties. Les Wizards, dont les deux seuls succès ont été obtenus face à Atlanta, y ont pourtant cru jusqu'au bout face à Boston.

Washington a quasiment fait jeu égal avec le champion en titre dans le dernier quart, entamé sur le score de 75-72 en faveur des Celtics. Mais ceux-ci sont toujours parvenus à conserver au moins 2 points d'avance sur les Wizards, qui ont cédé après que Jaylen Brown a offert 7 longueurs d'avance à Boston à 46''1 de la fin (99-92).

Kyshawn George est resté discret, comme lors de ses deux matches précédents. Le «rookie» valaisan a néanmoins rentré un tir, à 3 points, après avoir manqué les 6 tirs qu'il avait tentés dimanche face à Detroit (0/3) et lundi face aux New York Knicks (0/3). Il a également capté 3 rebonds face à Boston.