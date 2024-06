Voyager, en tant qu’étudiant, à la source de l’innovation technologique

Ils ont acquis de premières expériences professionnelles chez ABB, Siemens, les CFF ou en tant que consultants en énergie solaire. Ils étudient l’informatique de gestion, le management et l’ingénierie ou l’ingénierie industrielle à la FHNW, à la ZHAW, à la Haute école spécialisée de Suisse orientale OST ou ont fait le déplacement pour le coup d’envoi depuis la HEG (Haute École de Gestion de Genève). Il est question des dix étudiants de haut niveau qui se sont qualifiés pour un programme de formation phare, comprenant un voyage en Chine au siège du géant technologique Huawei. «Seeds for the Future», tel est le nom de ce projet qui, sous cette forme, est organisé pour la dixième fois en tant que coopération entre le pionnier technologique Huawei et une sélection de hautes écoles spécialisées suisses.

Innovation, numérisation, entrepreneuriat et durabilité

Dans les faits, il s’agit de donner à de jeunes professionnels ambitieux les moyens de relever les défis de l’avenir numérique et de leur transmettre des compétences technologiques pratiques pour y participer activement, comme le souligne Mengze Li, responsable Corporate & Social Responsibility chez Huawei Suisse.

Mais ce n’est pas tout: outre le savoir-faire en matière de numérisation et de TIC, l’innovation, la durabilité et l’entrepreneuriat constituent les autres piliers du programme. Huawei a la conviction que la technologie peut contribuer à la résolution des problèmes économiques et écologiques. Baptisée Tech4Good, l’initiative correspondante est complétée, au sein du programme, par des modules de Leadership & Career Development, de communication interculturelle ou de thèmes technologiques spécifiques tels que l’IdO (Internet des objets) et la 5G, en guise de fondement de solutions disruptives dans les branches les plus diverses.

Daniel Brodmann, chef de projet du côté des hautes écoles, qui se rend lui-même en Chine pour la quatrième fois, ne tarit pas d’éloges: «Le programme ‹Seeds for the Future› constitue l’exemple parfait d’un partenariat public-privé porteur de sens. Huawei tient à ce que seuls les étudiants vraiment intéressés participent au programme. En contrepartie, ces derniers bénéficient d’un aperçu de premier choix sur les technologies de pointe, ce qui leur permet d’enrichir sensiblement leurs études principalement orientées sur la pratique économique et, de surcroît, d’acquérir des points ECTS. Les thèmes de la numérisation, de l’entrepreneuriat et de la communication interculturelle sont plus que jamais d’actualité. Huawei et la FHNW élaborent conjointement le voyage d’études et offrent aux étudiants des aperçus exceptionnels et actuels du monde des TIC. Par le biais de ce projet, Huawei et les hautes écoles encouragent les jeunes talents, qui sont particulièrement convoités par l’économie.»

Un programme de voyage pluriel assorti d’une préparation et d’un suivi exigeants

L’édition actuelle du programme «Seeds for the Future» est en cours d’élaboration depuis le mois de mars. Les universités participantes en évaluent l’orientation et les contenus et les rendent accessibles à leurs étudiantes et étudiants. Les talents prometteurs sont sélectionnés parmi les candidatures soumises et doivent démontrer leur motivation et leur aptitude dans le cadre d’entretiens. Lors de l’événement de lancement, les étudiants apprennent à se connaître et découvrent que Huawei représente bien plus qu’un fabricant de terminaux de télécommunication emblématiques. L’heure est, à présent, à la planification logistique, suivie, au mois d’août, d’une première étape à Shanghai, où les étudiantes et étudiants visiteront d’abord la Swiss-Chinese Chamber of Commerce ainsi que le consulat suisse.

Cependant, l’étape que les participants attendent avec le plus d’impatience est le bloc de cours sur le campus Huawei à Shenzhen, qui s’étend sur 9 km2 et où ont lieu une grande partie des plus de 140 000 développements de brevets qui ont permis à Huawei de se hisser au nombre des cinq entreprises les plus innovantes du monde.

Tu étudies l’informatique de gestion ou une matière connexe dans une haute école spécialisée suisse et rêves d’innovation et d’aventure? Dans ce cas, envoie un e-mail à mengzebienz@huawei.com

«Seeds for the Future» «Seeds for the Future» est un programme mis en place partout dans le monde par Huawei pour promouvoir les jeunes talents numériques. Sa branche suisse s'adresse aux étudiants et étudiantes des hautes écoles spécialisées suisses. Le programme est officiellement accrédité comme module de bachelor selon Bologne. Plus d'informations

Huawei Huawei Technologies est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'information et de solutions de télécommunication. L'entreprise, sise à Shenzhen, en Chine, emploie 207 000 collaborateurs et collaboratrices de par le monde et est présente dans 170 pays au travers de ses trois divisions Carrier, Enterprise Business et Cloud and Device. Huawei emploie 114 000 personnes rien que dans le domaine de la recherche et du développement et exploite des centres de recherche et développement ainsi que d'innovation dans le monde entier. Huawei dispose d'un siège suisse à Liebefeld (Berne) depuis 2008 et de bureaux à Lausanne, Dübendorf, et Oerlikon (Zurich) depuis 2012. Huawei Suisse compte actuellement plus de 400 employés et employées de plus de 30 nationalités différentes. Huawei collabore avec tous les grands fournisseurs de télécommunication suisses et est également active dans les domaines Enterprise et Consumer. Plus d'informations





Cet article est une publicité.