Vous pouvez désormais résoudre vos problèmes d'érection en à peine 5 minutes

Photo: Getty Images

Plus de 50 % des hommes sont concernés par des problèmes d'impuissance et souhaitent améliorer leur vie sexuelle. Everyman, une start-up suisse propose désormais un traitement en ligne en seulement cinq minutes. Elle a même su convaincre les investisseurs de l'émission « Die Höhle der Löwen ».

Notre sexualité évolue au fil des années, ce qui est tout à fait naturel. Il est toutefois important de savoir qu'avec un traitement adapté, la vie sexuelle peut même atteindre de nouveaux sommets.

La solution suisse pour la vigueur sexuelle séduit dans « Die Höhle der Löwen » .

À partir de quand puis-je considérer que je souffre de troubles de l'érection ?

D'un point de vue médical, on parle de troubles de l'érection lorsqu'un homme n'est pas en mesure d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels satisfaisants pendant une période prolongée. Cependant, 70 % des hommes ignorent qu'ils souffrent de troubles de l'érection.

Voici les premiers signes que de nombreux hommes ignorent :

✅ Érection moins ferme qu'auparavant

✅ Érection de plus courte durée

✅ Éjaculation précoce

✅ Érection matinales plus rares

✅ Malgré le désir, l'érection est parfois totalement absente

Pourquoi est-il important d’agir rapidement?

En traitant les troubles de l'érection à un stade précoce, il est généralement possible de les soigner facilement et efficacement. Cependant, de nombreux hommes attendent trop longtemps. Le professeur Miller, ancien médecin-chef du service d'urologie de la Charité de Berlin, explique pourquoi il est important d'agir rapidement :

Prévenir les dommages à long terme : plus vous commencez un traitement tôt, plus vous avez de chances de prévenir les dommages fibrotiques à long terme dans les corps caverneux.

plus vous commencez un traitement tôt, plus vous avez de chances de prévenir les dommages fibrotiques à long terme dans les corps caverneux. Éviter la chronicisation : plus vous attendez, plus le stress psychologique est important. Le meilleur moyen de lever le blocage est un traitement efficace.

plus vous attendez, plus le stress psychologique est important. Le meilleur moyen de lever le blocage est un traitement efficace. Protéger votre santé : les problèmes d'érection sont souvent un signe précurseur de maladies cardiovasculaires. En réagissant rapidement, vous pouvez éviter le pire.

Le diagnostic en ligne est une solution innovante en Suisse

Sur la plateforme suisse dédiée à la santé Everyman Health, la solution adaptée à vos besoins n'est qu'à quelques clics.

Plus de 7000 hommes ont déjà fait confiance à la méthode Everyman. Jusqu'à présent, l'approche est un succès total et séduit également les investisseurs de « Die Höhle der Löwen Schweiz ».

Expertise et qualité suisses

Everyman Health mise sur la qualité suisse. La plateforme collabore exclusivement avec des médecins et des pharmacies suisses agréés et coopère étroitement avec l'hôpital cantonal de Baden et Uroviva, la plus grande chaîne d'urologie de Suisse.

Comment cela fonctionne ? Aucune consultation médicale n'est nécessaire.

Remplissez le questionnaire en ligne : répondez aux questions sur votre santé en quelques minutes.

Recevez une recommandation thérapeutique : un médecin suisse vous délivre une recommandation thérapeutique personnalisée.

Commencez le traitement : en quelques jours seulement, une pharmacie vous livre votre solution à domicile, dans un emballage discret et pratique.

Recommandé par les hommes : résumés d’expériences chez Everyman

Peu d'hommes en parlent ouvertement, mais ceux qui osent le faire rapportent tous la même chose : il suffit généralement d'un petit pas pour que tout fonctionne à nouveau.

« J'ai enfin retrouvé ma virilité », nous dit Christian, 42 ans, soulagé. « Je n'ai plus besoin de me demander si cela fonctionnera. C’est vraiment agréable de ne plus se poser ce genre de questions. Ma partenaire et moi profitons encore plus de chaque instant. »

Markus, 34 ans : « J'ai sous-estimé à quel point un tel sujet peut modifier notre attitude. Depuis que le problème est résolu, je me sens à nouveau moi-même. Pas seulement au lit, mais dans tous les domaines de la vie. »

Karl, 55 ans : « Pendant des années, je me suis menti à moi-même en me persuadant que cela faisait partie du vieillissement. Mais je me suis trompé. Mon corps fonctionne, il avait simplement besoin du bon soutien. »

5 Raisons de choisir Everyman - désormais disponible en ligne Conseils compétents prodigués par des médecins et pharmaciens suisses

Pas besoin de se déplacer chez le médecin ou en pharmacie

Pas besoin d'attendre des semaines pour obtenir un rendez-vous

100 % discret et respectueux de votre rythme

