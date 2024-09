Des allergies aux piqûres de tiques: dans notre campagne de communication, nous soutenons la promotion de la consultation en pharmacie. Ces prochains jours, nous allons procéder à l’élection du sujet le plus apprécié. Participe au vote, et gagne 1 des 60 prix de qualité

Vote pour ton sujet préféré et remporte un prix!

Maux d’oreille, conjonctivites, migraines, maladies de peau, troubles du sommeil, hypotension: depuis un peu plus de six mois, nous encourageons la population en Suisse à se rendre en pharmacie pour des problèmes médicaux quotidiens, notamment à la faveur de nos huit annonces sélectionnées, dont chacune peut être attribuée à un tableau clinique précis.

Leur dénominateur commun: l’invitation à se rendre en premier lieu en pharmacie pour y recevoir des conseils, car les 20 000 pharmaciennes et pharmaciens, assistantes et assistants en pharmacie qui y exercent leur métier sont parfaitement formés et connaissent les réponses aux questions d’innombrables domaines spécialisés.

Alors lequel de nos huit sujets de campagne préfères-tu ? Vote dès maintenant jusqu’au 24 septembre 2024. Le 25 septembre (Journée mondiale des pharmaciens), le tirage au sort de toutes les participantes et participants aura lieu avec les prix suivants:

20 précieuses pharmacies de voyage FLAWA d’une valeur de CHF 60.00 chacune

20 sets de protection solaire pour le visage et de soins pour les mains EUCERIN de grande qualit. d’une valeur de CHF 35.00 chacun

20 boîtes pratiques de pansements de consolation FLAWA

Gagne 1 des 60 prix de qualité Voici comment procéder: rends-toi sur notre site Internet (avec-nous-cestpossible.ch), remplis le formulaire (nom/prénom, adresse e-mail) et envoie-le-nous. Tu participeras ainsi automatiquement au tirage au sort: Voici comment procéder: rends-toi sur notre site Internet (avec-nous-cestpossible.ch), remplis le formulaire (nom/prénom, adresse e-mail) et envoie-le-nous. Tu participeras ainsi automatiquement au tirage au sort: avec-nous-cest-possible.ch

Avec l'aimable soutien de:

