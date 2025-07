À une époque où l’IA et la technologie 5G transforment l’économie, les entreprises recherchent des spécialistes. Un programme de coopération entre Huawei et les hautes écoles spécialisées suisses aide depuis onze ans à former les talents dans les technologies du futur.

Certains ont déjà acquis une expérience pratique, d'autres sortent directement de leurs études d'informatique de gestion ou d'ingénierie en gestion industrielle. Ce qui les réunit : le désir non seulement de comprendre, mais aussi de maîtriser les technologies les plus récentes. Dix étudiants se sont récemment réunis à la « Hochschule für Technik und Umwelt FHNW » à Olten pour l'événement de lancement du programme « Seeds for the Future » - une initiative que Huawei mène depuis plus d'une décennie en collaboration avec des institutions éducatives suisses.

Un programme mondial de tradition suisse

« Le programme pour la relève Seeds for the Future existe depuis 17 ans déjà », explique Mengze Li, responsable du programme RSE chez Huawei Suisse. « Il est mis en œuvre dans 82 pays et plus de 20'000 étudiants en ont déjà bénéficié ». En Suisse, le programme fonctionne depuis onze ans en collaboration avec des hautes écoles spécialisées et dans le cadre d'un module de bachelor de la FHNW.

Le programme se concentre sur quatre domaines clés : innovation, numérisation, durabilité et entrepreneuriat. Dans ce cadre, Huawei mise sur la conviction que la technologie peut contribuer à résoudre des problèmes économiques et écologiques. En complément, le projet « Tech for Good » a donc été lancé - un concours mondial pour des solutions technologiques durables.

Une sélection minutieuse

Les préparatifs de l'actuel programme « Seeds for the Future » ont commencé il y a quelques mois déjà. Dans le cadre d'une procédure en plusieurs étapes, les universités participantes sélectionnent parmi les nombreuses candidatures les meilleurs candidats, qui doivent prouver leur aptitude et leur motivation lors d'entretiens personnels. L'événement de lancement permet aux participants de faire connaissance et découvrir que Huawei est bien plus qu'un producteur d'appareils de communication connus, et que le programme « Seeds for the Future » va bien au-delà d'un simple module académique.

Plus que de la technologie

Le professeur Peter Flohr, directeur de la « Hochschule für Technik und Umwelt FHNW », a ainsi souligné l'importance des expériences internationales dans son message de bienvenue aux étudiants : « Le temps que vous passez en dehors de vos propres universités peut être l'un des moments les plus marquants et les plus mémorables de vos études - pour certains d'entre vous, cela pourrait même changer votre vie. »

« La technologie fait parfois partie des problèmes, mais aussi de la solution », explique Flohr. « En tant qu'étudiants, vous êtes en quelque sorte au centre de tout cela. Mais pour que la technologie devienne une partie de la solution, vous devez regarder au-delà de la technologie » ajoute-t-il.

Un investissement dans la recherche et le développement

Manuel Küffer, responsable de la communication chez Huawei Suisse, présente l'engagement de l'entreprise en ces termes : « L'un des grands facteurs de succès de Huawei est que nous investissons massivement dans le domaine de la recherche et du développement, tant financièrement qu'en termes de personnel. » Huawei se classe au 6e rang mondial des investissements en R&D et investit plus de 20% de son chiffre d'affaires dans ce domaine.

L'importance de la recherche et du développement se reflète également en Suisse. Huawei y emploie environ 400 personnes sur ses sites de Berne, Dübendorf et Lausanne, dont une grande partie au centre de recherche de Zurich, ce dont l'entreprise est particulièrement fière.

Un partenariat qui a fait ses preuves

Daniel Brodmann, chef de projet du côté des hautes écoles, accompagne le programme en Chine pour la quatrième fois déjà. « La coopération entre Huawei et les hautes écoles spécialisées suisses a fait ses preuves au fil des ans », explique-t-il. Le voyage fait partie du « module Global ICT » pour lequel les étudiants reçoivent des points ECTS.

Regard sur l'avenir

Afin de préparer les étudiants au pays qu'ils vont visiter, ils ont également eu un aperçu du développement stratégique de la Chine lors de l'événement de lancement. Markus Herrmann, CEO du China Macro Group, a décrit la transformation de la Chine en un « champ de gravité » qui veut attirer des talents, des capitaux et des technologies d’envergure internationale. Il a souligné que l'accent mis par la Chine sur les « industries du futur » telles que la technologie quantique, l'intelligence artificielle et la robotique - des domaines dans lesquels le pays aspire à jouer un rôle de premier plan et dans lesquels les étudiants acquerront une expérience pratique pendant leur séjour - mérite une attention particulière.

Un réseau pour leur carrière

Pour les étudiants, participer à ce programme représente plus qu'une simple formation continue : c’est intégrer un réseau mondial d’alumni, capable de leur ouvrir des portes bien au-delà de leurs études. « Nous mettons en relation tous les anciens participants », explique Mengze Li. Nombreux sont ceux qui travaillent aujourd'hui dans des entreprises technologiques de premier plan ou ont créé leur propre start-up - des contacts qui peuvent être d'une valeur inestimable pour leur carrière.

Ton accès au monde technologique de demain Tu étudies l'informatique de gestion ou des matières apparentées dans une haute école spécialisée suisse et tu rêves d'innovation et d'aventure ? Alors inscris-toi ici : mengzebienz@huawei.com Tu étudies l'informatique de gestion ou des matières apparentées dans une haute école spécialisée suisse et tu rêves d'innovation et d'aventure ? Alors inscris-toi ici : mengzebienz@huawei.com Plus

Les talents de demain : le programme ‘Seeds for the Future’ « Seeds for the Future » est un programme mondial de développement des talents numériques lancé par Huawei. Adapté au contexte suisse, ce programme s’adresse aux étudiants des hautes écoles spécialisées suisses et est accrédité comme module de bachelor officiel selon les standards de Bologne. « Seeds for the Future » est un programme mondial de développement des talents numériques lancé par Huawei. Adapté au contexte suisse, ce programme s’adresse aux étudiants des hautes écoles spécialisées suisses et est accrédité comme module de bachelor officiel selon les standards de Bologne.

Huawei dans le monde et en Suisse Huawei Technologies est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'information et de solutions de télécommunications. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine, compte 208'000 collaborateurs dans le monde entier et est active dans 170 pays avec ses trois divisions Carrier, Enterprise Business, Cloud et Device. Huawei emploie à elle seule 113'000 personnes dans le domaine de la recherche et du développement et exploite des centres de recherche et de développement ainsi que des centres d'innovation dans le monde entier. Depuis 2008, Huawei a son siège suisse à Liebefeld (Berne) et possède depuis 2012 d'autres bureaux à Dübendorf, Oerlikon (Zurich) et Lausanne. Actuellement, Huawei Suisse compte plus de 400 employés de plus de 30 nationalités différentes. Huawei collabore avec tous les grands opérateurs de télécommunications suisses et est également actif dans le domaine des entreprises et des consommateurs. Huawei Technologies est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'information et de solutions de télécommunications. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine, compte 208'000 collaborateurs dans le monde entier et est active dans 170 pays avec ses trois divisions Carrier, Enterprise Business, Cloud et Device. Huawei emploie à elle seule 113'000 personnes dans le domaine de la recherche et du développement et exploite des centres de recherche et de développement ainsi que des centres d'innovation dans le monde entier. Depuis 2008, Huawei a son siège suisse à Liebefeld (Berne) et possède depuis 2012 d'autres bureaux à Dübendorf, Oerlikon (Zurich) et Lausanne. Actuellement, Huawei Suisse compte plus de 400 employés de plus de 30 nationalités différentes. Huawei collabore avec tous les grands opérateurs de télécommunications suisses et est également actif dans le domaine des entreprises et des consommateurs.

Cet article est une publicité.