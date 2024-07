La production laitière suisse et nos extraordinaires pâturages sont étroitement liés. Retrouve-les dans le jeu «Swissmilk Planets»: dirige la vache Lovely à travers les prairies suisses et réponds au plus de questions possible. Tu as jusqu’à mi-juillet pour réaliser ton meilleur score.

Un tirage au sort parmi les participant·es désignera l’heureux gagnant·e d’un séjour idyllique à Zermatt, dans un chalet avec une vue imprenable sur le Cervin et un espace bien-être exclusif. Avec un peu (moins) de chance, tu pourras aussi gagner l’un des 6 bons d’achat de Digitec Galaxus d’une valeur de 800 francs chacun.

La Suisse, pays d’herbages La Suisse est faite de prairies verdoyantes. Ses nombreux herbages offrent un cadre idéal pour une production laitière durable. Découvres-en tous les aspects sur cette page. La Suisse est faite de prairies verdoyantes. Ses nombreux herbages offrent un cadre idéal pour une production laitière durable. Découvres-en tous les aspects sur cette page. Découvres-en tous les aspects





Cet article est une publicité.