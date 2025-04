Viennatone: Mon upgrade de l’audition

La vie est pleine de changements, de nouvelles possibilités et d’opportunités passionnantes: nous nous découvrons de nouveaux centres d’intérêt, changeons de travail ou testons de nouveaux hobbies. Il est donc évident que les exigences vis-à-vis de notre audition changent aussi. Avec Viennatone, la marque propre exclusive de Neuroth, les appareils auditifs peuvent être adaptés à tout moment aux besoins individuels et aux nouvelles exigences.

Le principe est aussi simple qu’intelligent: vous choisissez l’un des trois modèles d’appareils auditifs à batterie de Viennatone et vous découvrez l’audition dont vous rêviez, adaptée à vos propres exigences et besoins. Grâce aux Viennatone-upgrades, il est possible d’étendre rapidement et facilement les fonctions des appareils auditifs et d’augmenter leurs performances.

Découvrir maintenant les appareils auditifs Viennatone, comme le nouveau Viennatone Pace 8, en exclusivité chez Neuroth: la solution auditive dont les upgrades flexibles offrent une performance encore accrue Photo: Neuroth

Mon audition, mon choix

Avec le Viennatone Pace 8, le premier appareil auditif intra-auriculaire à batterie de Viennatone arrive en magasin. Il est aussi le plus petit appareil auditif à batterie chez Neuroth. Grâce à son format particulièrement compact, le Viennatone Pace 8 s’insère discrètement dans l’oreille et reste ainsi quasi invisible. Une batterie puissante assure une durée de port impressionnante allant jusqu’à 28 heures – et ce avec une seule recharge de la batterie. Même dans les environnements bruyants, le Pace 8 fournit une excellente qualité sonore et s’adapte au mode de vie individuel, grâce à son utilisation simple et à ses Viennatone-upgrades flexibles.

Le niveau supérieur de l’audition

Les Viennatone-upgrades innovants font passer l’audition à un tout autre niveau. Le concept d’upgrade comprend trois niveaux complémentaires avec les upgrades Premium, Pro et Max. Chacun de ces trois Viennatone-upgrades rend l’appareil auditif Viennatone encore plus performant et apporte de nouvelles fonctions.

L’uprade Premium assure p. ex. déjà une bien meilleure compréhension de la parole en société.

Grâce aux réglages spéciaux du microphone, l’upgrade Pro assure un confort auditif encore accru en cas de mauvaise acoustique et d’environnement bruyant. Il propose également un mode musique en plus.

L’upgrade Max fait ensuite passer l’audition au niveau le plus pointu. Outre un mode musique élargi d’une qualité hi-fi, il propose une excellente audition à tous les niveaux dans les situations auditives complexes, p. ex. lorsqu’il y a beaucoup de monde ou dans de grands espaces.

Avec les Viennatone-upgrades, choisissez l’audition dont vous avez envie, adaptée à vos exigences et à vos souhaits. Et le meilleur dans tout ça: chaque Viennatone-upgrade peut être testé jusqu’à 30 jours sans engagement avant que vous ne preniez votre décision définitive. Une fois que vous avez fait votre choix, l’upgrade de vos appareils auditifs Viennatone est réalisé rapidement et facilement par votre audioprothésiste Neuroth.

Entendez la différence

Jugez par vous-même et testez dès maintenant Viennatone gratuitement et sans engagement. Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 00800 8001 8001, en ligne sur neuroth.com ou directement au centre auditif Neuroth le plus proche. Découvrez la solution auditive qui vous convient avec Viennatone – aussi intelligente, flexible et individuelle que vous. En savoir plus sur le sujet ici.

Découvrir Viennatone en exclusivité chez Neuroth Les appareils auditifs Viennatone avec upgrades personnalisés sont vendus dans les centres auditifs Neuroth.

