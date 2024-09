Senteurs parfumées: quelle doit être l’odeur d’une voiture?

Depuis plus de 25 ans, Sabine Engelhardt est responsable des collections de parfums de Mercedes-Benz.

Madame Engelhardt, pourquoi chaque voiture a-t-elle besoin de son propre parfum?

Bon nombre de personnes passent chaque jour plusieurs heures dans leur voiture. Ces trajets peuvent être fatigants ou, au contraire, agréables. Le parfum peut jouer un rôle décisif dans cette perception: des ambiances olfactives harmonieuses auront un effet positif sur l’humeur au volant.

Est-ce différent du développement d’un parfum «normal»?

Un parfum pour véhicule se situe entre un parfum pour le corps et un parfum d’ambiance. Par rapport à un salon, l’habitacle d’une voiture est petit et très personnel. Et ce qui le rend si spécial, c’est la vue qui change constamment depuis le véhicule. Une voiture est une «chambre avec vue» en mouvement. Tout ceci doit être pris en compte lorsqu’il faut créer un parfum adapté à une voiture et à ses passagers.

Comment naît un parfum pour véhicule et combien de temps cela prend-il?

Je parle avec les designers de l’habitacle, le service des ventes, et je me familiarise avec l’histoire du modèle. Je m’assois dans la voiture. L’important, ce sont les associations que je ressens à l’intérieur. J’essaie de les intégrer au parfum de la voiture. J’écris alors au parfumeur qui m’envoie quatre à cinq échantillons pour que je les étudie. Je les emporte dans la voiture et je les teste: je fais une sorte de course d’essai. Ainsi, je fais une sélection et discute ensuite des détails avec le parfumeur, notamment de l’intensité. S’ensuit la phase de test. Nous ne testons pas avec des clients, mais avec des collègues de Mercedes-Benz. Ils emportent le parfum chez eux pour le découvrir. Si nous sommes rapides, ce processus nous prend une bonne année.

Concrètement, quelle est l’odeur du luxe?

Je ne peux pas donner de réponse générale. La perception du luxe est très individuelle et étroitement liée aux expériences olfactives personnelles. Celles-ci rappellent des situations perçues comme luxueuses par le passé et créent ainsi un lien subjectif avec l’odeur.

