Avec Delafood, Julien Delatour a réalisé son rêve: posséder son propre restaurant et take-away. Pour pouvoir se concentrer sur ses plats et ses hôtes, il utilise les produits et services flexibles de PostFinance, qui simplifient les paiements et l’administration.

0:00 Créer sa propre entreprise: Julien raconte comment il y est parvenu.

Julien a su très tôt qu’il voulait être cuisinier. Des ingrédients frais, des plats sains et sa propre gastronomie: avec Delafood, il a concrétisé sa vision.

Mais tenir un restaurant est exigeant. En tant que propriétaire, Julien doit jongler entre les tâches et être résilient. «Dans la restauration, il faut toujours anticiper et avoir une longueur d’avance. Dès que l’on se relâche, les affaires courantes nous submergent»,, dit-il. Retards de livraison, problèmes techniques ou encore affluence inattendue font partie du quotidien. Dans de tels moments, chaque seconde compte. Se battre avec des systèmes de caisse compliqués ou des décomptes obscurs fait perdre une énergie et un temps précieux. C’est pourquoi Julien mise sur les produits et services de PostFinance.

La solution Combo Modes de paiement lui est indispensable. Si le restaurant est plein et que la file d’attente atteint la porte, le paiement ne doit pas être un obstacle. De nos jours, la clientèle s’attend à pouvoir payer partout et avec n’importe quel moyen de paiement. Grâce au terminal pratique de PostFinance, Julien accepte tous les modes de paiement courants (PostFinance Card, Mastercard, Visa et TWINT), et ce en ayant un seul contrat de paiement. Un coup d’œil dans la PostFinance App lui suffit pour voir comment la journée s’est déroulée.

Opter pour PostFinance a été facile: la réactivité a été déterminante. Lors de l’ouverture du compte, il a reçu un retour immédiat, sans retard ni obstacle inutile. Pour un entrepreneur très occupé, un tel service vaut de l’or.

Depuis, PostFinance accompagne Julien. Les paiements, la comptabilité et l’administration se déroulent de manière fiable en arrière-plan, ce qui lui permet de se concentrer sur l’essentiel: préparer de délicieux plats, combler la clientèle et développer Delafood.

Laissez-vous inspirer par les histoires d’autres personnes ayant créé leur entreprise sur postfinance.ch/histoires-entreprises et bénéficiez d’un rendez-vous de conseil gratuit.

Cet article est une publicité.