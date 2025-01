1/5

Depuis le mois de septembre, la Champions Hockey League propose du hockey sur glace passionnant du plus haut niveau. La finale du 18 février 2025 approchant à grands pas, le moment est venu de nous intéresser aux joueurs qui se sont particulièrement distingués à l’échelon européen cette saison. Le LGT MVP Award sera remis au joueur le plus précieux de la saison 2024/25 dans le cadre de la finale de la CHL.

Vous, les fans, avez votre mot à dire : un jury d’experts européens a désigné cinq joueurs. À vous maintenant de choisir votre joueur favori en votant pour lui sur le site web de la CHL. Le vote est ouvert jusqu’au 26 janvier (23h55 HEC) et compte pour 50% du résultat final. Les autres 50% proviennent du jury.

Les joueurs nominés pour le LGT MVP Award sont :

Le vainqueur sera proclamé le 18 février 2025 lors de la finale de la CHL.

Le jury est composé des membres suivants : Fadri Holinger (Sport Manager de la CHL), Janne Pesonen (légende finlandaise du hockey sur glace et finaliste de la CHL en 2018), Basti Schwele (commentateur de hockey sur glace allemand), Bengt-Åke Gustafsson (légende suédoise du hockey sur glace et membre du Temple de la renommée de l’IIHF) et Thomas Roost (scout suisse de NHL pour Central Scouting Europe et analyste TV pour MySports).

Partenaire officiel de la Champions Hockey League, la LGT Bank AG décernera la distinction du joueur le plus précieux pour la cinquième fois consécutive.

Tous les MVP de la CHL: 2024 : Sami Vatanen (Genève-Servette) 2023 : Christian Heljanko (Tappara Tampere) 2022 : Frederik Tiffels (Red Bull Munich) 2020 : Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2019 : Trevor Parkes (Red Bull Munich) 2018 : Šimon Hrubec (Oceláři Třinec) 2017 : Joel Lundqvist (Frölunda Gothenburg) 2016 : Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2015 : Mathis Olimb (Frölunda Gothenburg) Accéder au vote

