Sarah Atcho-Jaquier découvre la vie d'une mère devenue entrepreneuse

Aujourd’hui, tous les enfants d’Abebech et d’Endrias, son mari, vont à l’école. Cela n’a pas toujours été le cas. Avant de rejoindre le programme de renforcement des familles de SOS Villages d’Enfants en 2021, Endrias devait subvenir seul aux besoins du foyer et gagnait sa vie en cultivant des piments et des patates douces. Lorsque le bail pour l’usage de sa parcelle au bord du lac Hawassa a été résilié, son fils aîné a dû abandonner l’école pour travailler comme journalier.

Grâce au programme de renforcement des familles, Endrias et Abebech ont suivi une formation en gestion d’entreprise et en agriculture. Ils ont aussi obtenu une bourse scolaire pour leur fils. Le couple a rejoint un groupe d’épargne et de crédit et, avec l’argent emprunté, s’est lancé dans l’élevage de volailles et de chèvres. Abebech a aussi ouvert un commerce et vend de la soupe de poisson avec du pain au maïs autour du lac Hawassa. En l’espace d’un an, Endrias et Abebech ont pu rembourser leur crédit et acheter des terres irriguées pour produire des légumes. Avec le soutien de SOS Villages d’Enfants, la famille a non seulement amélioré sa situation financière, mais a aussi gagné en assurance. Sarah Atcho-Jaquier l’a constaté par elle-même : « L’histoire d’Abebech montre de manière éclatante que la résilience, doublée d’une aide ciblée, peut modifier durablement la vie d’une famille. Son commerce florissant et les succès scolaires de ses enfants témoignent qu’un changement est possible, à condition d’investir dans les femmes. »

Abebech est aujourd’hui présidente d’un groupe CoC et anime des débats tous les mois. CoC veut dire « Conversation over Coffee » (conversations autour d’un café, en français). Il s’agit de cérémonies du café organisées par des femmes à travers lesquelles SOS Villages d’Enfants effectue un important travail de sensibilisation. Sarah Atcho-Jaquier est enchantée : « Ces groupes de discussion, où les femmes peuvent échanger et profiter de l’expérience des autres, devraient exister dans le monde entier. C’est fantastique de les voir entreprendre des choses pour elles-mêmes et gagner en assurance. »

0:00 Nouvel envol en Éthiopie: Sarah Atcho-Jaquier découvre la vie d'une mère devenue entrepreneuse

Cet article est une publicité.