MySports t’offre les playoffs de hockey sur glace

Les ZSC Lions réussiront-ils à défendre leur titre ou céderont-ils leur couronne au Lausanne HC, ou à une autre équipe? Nous le saurons dans quelques semaines, et tu peux suivre leur périple gratuitement.

Soyons réalistes: la saison de hockey sur glace ne fait que commencer. Tout d’abord, quatre équipes, dont étonnamment le EHC Kloten, se battent pour les dernières places des Playoffs. Ensuite, ce sera tout ou rien. Parmi les prétendants au titre, on trouve le Lausanne HC. Le finaliste de l’an dernier s’est montré convaincant lors des qualifications et devrait être encore plus motivé après sa défaite en finale contre les ZSC Lions.

Il est plus que probable qu’on retrouve à nouveau les Zurichois dans la course, dont l’effectif est sans doute le meilleur de la ligue. Après une longue période difficile, les ambitions sont également grandes dans la capitale. La SC Berne sera-t-il porté par sa qualification, globalement très bonne, et ses supporters?

Regarde les Playoffs gratuitement Les prochaines semaines vont nous éclairer, et vous pourrez d'ailleurs le découvrir gratuitement. En effet, avec toute souscription d'un abonnement annuel MySports, la chaîne t'offre les 6 premiers mois. Tu trouveras des informations détaillées sur l'offre sur mysports.ch.

Cet article est une publicité.