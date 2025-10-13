Entre assurance maladie, loyer et alimentation, la vie en Suisse devient de plus en plus chère. Selon certaines études, la hausse du coût de la vie est l’une des principales inquiétudes de la population. Avec McDeals, McDonald’s propose plus de plaisir à prix doux.

McDonald’s regroupe désormais ses offres promotionnelles sous le nom de McDeals. Avec les menus McDeals à maximum 9,50 francs et encore plus de snacks McDeals, 2 pièces pour 5 francs.

Kat Howcroft, Directrice marketing de McDonald’s Suisse: « Je suis fière de voir comment nos partenaires franchisé·e·s et leurs équipes s’engagent pour faire de McDonald’s un lieu où nos hôtes peuvent déguster des plats qu’il·elle·s adorent, à un prix qui correspond à leur quotidien », déclare Kat Howcroft, directrice marketing de McDonald’s Suisse.

Menu à 9,50 francs

Le nouveau menu McDeals (anciennement Big Bang) propose un repas complet avec burger, accompagnement et boisson pour 9,50 francs maximum. Que ce soit un burger de bœuf, poulet, poisson ou végétarien, tous les menus sont préparés avec des ingrédients provenant de fournisseurs suisses tels que Bell, Fortisa et Eisberg.

Snacks McDeals

Deux snacks favoris au choix pour seulement 5 francs ! Neuf produits sont disponibles : du Cheeseburger aux Chicken McNuggets, en passant par le Sundae ou le Donut.

Des prix d’il y a 20 ans

Selon le baromètre familial PAX, les familles doivent souvent faire attention à leurs dépenses lorsqu’elles vont au restaurant. McDonald’s envoie ici un signal fort : le Happy Meal est proposé à 6,90 francs, comme il y a 20 ans.

Plus de McDo pour ton argent Plus d’informations à propos des McDeals

Cet article est une publicité.