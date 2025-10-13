McDonald’s regroupe désormais ses offres promotionnelles sous le nom de McDeals. Avec les menus McDeals à maximum 9,50 francs et encore plus de snacks McDeals, 2 pièces pour 5 francs.
Menu à 9,50 francs
Le nouveau menu McDeals (anciennement Big Bang) propose un repas complet avec burger, accompagnement et boisson pour 9,50 francs maximum. Que ce soit un burger de bœuf, poulet, poisson ou végétarien, tous les menus sont préparés avec des ingrédients provenant de fournisseurs suisses tels que Bell, Fortisa et Eisberg.
Snacks McDeals
Deux snacks favoris au choix pour seulement 5 francs ! Neuf produits sont disponibles : du Cheeseburger aux Chicken McNuggets, en passant par le Sundae ou le Donut.
Des prix d’il y a 20 ans
Selon le baromètre familial PAX, les familles doivent souvent faire attention à leurs dépenses lorsqu’elles vont au restaurant. McDonald’s envoie ici un signal fort : le Happy Meal est proposé à 6,90 francs, comme il y a 20 ans.
Cet article est une publicité.