A l’annonce du diagnostic de leucémie, le monde s’écroule pour Raphael Marchon. Trois ans et demi plus tard, Raphael Marchon se tient sur la ligne de départ du SWISSMAN Xtreme Triathlon. Une histoire incroyable? Oui, mais pas entièrement.

1/3 Raphael Marchon au mieux de sa forme.

En tant que triathlète, on a l’habitude de serrer les dents – même lorsque tout semble se liguer contre soi. 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied. Tout le monde comprendrait qu’après des heures de torture on abandonne, complètement épuisé, en chemin. Totalement inconcevable pour Raphael Marchon.

Il y a trois ans et demi, pendant des vacances de ski, il sent que quelque chose ne va pas dans son corps. Le moindre effort épuise ce sportif certes amateur mais néanmoins très ambitieux. Raphael se rend alors chez son médecin de famille. Après des examens approfondis à l’Hôpital universitaire de Bâle, le couperet tombe : syndrome myélodysplasique (SMD), type de cancer du sang précurseur de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Seule une transplantation de cellules souches du sang pouvait guérir Raphael.

Après le choc initial, il règle tout avec l’aide de sa femme pour le cas où il succomberait à la maladie. Mais il était hors de question de renoncer à se battre. Raphael a alors tout mis en œuvre pour guérir. Et il a eu de la chance. On lui a trouvé un donneur de cellules souches du sang approprié. Depuis la transplantation, la maladie n’est plus détectable.

Trois ans et demi après l’annonce du diagnostic, Raphael prend le départ du SWISSMAN. Après 15 heures et 55 minutes, il atteint la Petite Scheidegg. Pour lui, cette compétition représente plus qu’un jalon sportif. C’est le symbole le plus visible de son retour à la vie.

Votre soutien donne de l’espoir Pour un quart des personnes atteintes d’une maladie sanguine grave, on ne trouve toujours pas de don approprié. En tant que bienfaitrice ou bienfaiteur de Transfusion CRS Suisse, vous contribuez à l’extension du Registre suisse des donneuses et donneurs de cellules souches du sang. Si vous deviez vous-même avoir besoin d’une transplantation de cellules souches du sang au cours de l’année de parrainage, Transfusion CRS Suisse pourrait vous allouer une aide immédiate d’un montant de 10 000 francs. Cela s’applique à toutes les personnes pour lesquelles vous concluez un parrainage. Pour un quart des personnes atteintes d’une maladie sanguine grave, on ne trouve toujours pas de don approprié. En tant que bienfaitrice ou bienfaiteur de Transfusion CRS Suisse, vous contribuez à l’extension du Registre suisse des donneuses et donneurs de cellules souches du sang. Si vous deviez vous-même avoir besoin d’une transplantation de cellules souches du sang au cours de l’année de parrainage, Transfusion CRS Suisse pourrait vous allouer une aide immédiate d’un montant de 10 000 francs. Cela s’applique à toutes les personnes pour lesquelles vous concluez un parrainage. Devenir bienfaitrice ou bienfaiteur maintenant

Cet article est une publicité.