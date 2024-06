Les vigneronnes et vignerons du Valais offrent aux cépages l’évidence d’une passion, la signature d’un regard, le cachet d’un savoir-faire. Leurs terroirs, ce sont leurs amis. Le local et le durable entrent en scène dans votre cave!

Vous aimez les Vins du Valais parce que vous aimez le Fendant, l’Heida, la Petite Arvine, le Johannisberg, l’Ermitage, la Dôle, le Cornalin, l’Humagne Rouge, la Syrah, le Diolinoir...

Vous aimez les Vins du Valais parce qu’ils racontent des femmes et des hommes, des vigneronnes et des vignerons qui les élèvent avec passion. Elles/Ils tutoient et caressent chaque nuance de leurs vins. Elles/ils imaginent leurs vins comme un couturier sa collection. Chanel avait inventé l’allure, Dior, l’élégance et Saint-Laurent, le style. Leurs vins cultivent tout cela à la fois.

Une viticulture respectueuse de la nature.

Vous aimez les Vins du Valais parce que deux trésors cohabitent : LE LOCAL ET LE DURABLE.

Vous aimez les Vins du Valais parce qu’ils sont une source infinie d’émotions.

Ici, en Valais, le VIN prend toute son ampleur, celle d’un art de vivre qui se construit saison après saison.

D’aussi belles émotions comptent dans une vie. Elles élèvent !

