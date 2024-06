Veut te présenter le nouveau glo™️ Hyper Pro, avec la technologie du tabac à chauffer améliorée selon tes besoins et tes préférences. Tu sais déjà que l'utilisation d'un chauffe-tabac est simple et pratique. Qu'est-ce qui rend le nouveau glo™ encore meilleur ?

Le nouveau glo™️ Hyper Pro: Meilleur goût et plus facile à utiliser

Le nouveau glo™️ Hyper Pro: Meilleur goût et plus facile à utiliser

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

SHOWTIME avec l'écran EasyView™️

L'écran indique quand la séance a commencé, combien de temps il reste, la durée de vie de la batterie et le nombre de bouffées prises. Cette transparence te permet de gérer tes sessions de manière précise et de garantir une expérience sans accroc.

Technologie Heatboost™️ pour un meilleur goût

Ce système amélioré assure une chauffe plus rapide et plus efficace des sticks de tabac, garantissant ainsi une expérience de plaisir fluide de la première à la dernière bouffée.

Wow ! C'est impressionnant !

Maintenant, la session standard peut durer jusqu'à 4:30 minutes et le mode Boost a été prolongé jusqu'à 4 minutes - pour une expérience encore plus intense. Avec le régulateur TasteSelect™️, tu peux facilement passer d'un mode à l'autre.

Le confort est essentiel

Forme ergonomique, couleurs vives et recharge rapide. Le nouveau glo™️ Hyper Pro a tout cela et ne nécessite que 90 minutes de charge.

Le glo™️ Hyper Pro est une révolution dans le monde du tabac chauffé C'est une excellente option pour tous ceux qui veulent célébrer leurs habitudes de fumer de manière équilibrée. Tu trouveras toutes les informations sur le fonctionnement, l'utilisation sécurisée et les détails sur les nouvelles technologies sur C'est une excellente option pour tous ceux qui veulent célébrer leurs habitudes de fumer de manière équilibrée. Tu trouveras toutes les informations sur le fonctionnement, l'utilisation sécurisée et les détails sur les nouvelles technologies sur www.discoverglo.com

* Ce produit n'est pas sans risque et contient de la nicotine, une substance addictive.

** Comparé au mode de chauffe standard/base glo™️ Hyper X2. Ce produit n'est pas sans risque et contient de la nicotine, une substance addictive.





Cet article est une publicité.