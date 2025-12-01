Soin du linge comme un champion. Avec les appareils Electrolux, vous prenez soin de votre linge rapidement, de manière super efficace et en douceur. Tout en un. Tout comme Marco Odermatt. Prenez soin de votre linge comme un champion et gagnez une colonne de lavage composée d’un lave-linge (WASL2IE500) et d’un sèche-linge (TWSL4IE500) Electrolux, d’une valeur de CHF 6'210.– (prix recommandé), livraison et installation incluses. De nombreux autres prix attractifs vous attendent également, tels que des billets pour les courses de la Coupe du monde de ski FIS à Adelboden, Wengen ou Crans-Montana. Participez maintenant !
1er prix : ensemble lave-linge/sèche-linge (WASL2IE500) et sèche-linge (TWSL4IE500) de la marque Electrolux d'une valeur de CHF 6 210.- (prix de vente conseillé), livraison et installation comprises
2e prix : lave-linge (WASL6IE500) d'Electrolux d'une valeur de CHF 3 430.- (prix de vente conseillé), livraison et installation comprises
3e prix : 2 billets VIP pour la Coupe du monde de ski FIS à Adelboden
4e prix : 2 billets pour la tribune de l'aire d'arrivée de la Coupe du monde de ski FIS à Wengen
5e prix : 2 billets pour la tribune de l'aire d'arrivée de la Coupe du monde de ski FIS à Crans Montana
6e à 10e prix : sac à chaussures de ski de SwissSki
Cet article est une publicité.