Electrolux met en jeu une colonne de lavage complète, avec livraison et installation, ainsi que des billets pour les courses de la Coupe du monde FIS à Adelboden, Wengen et Crans-Montana. Participez maintenant et, avec un peu de chance, assistez à la course en direct.

Le jeu-concours des Champions est lancé!

Soin du linge comme un champion. Avec les appareils Electrolux, vous prenez soin de votre linge rapidement, de manière super efficace et en douceur. Tout en un. Tout comme Marco Odermatt. Prenez soin de votre linge comme un champion et gagnez une colonne de lavage composée d’un lave-linge (WASL2IE500) et d’un sèche-linge (TWSL4IE500) Electrolux, d’une valeur de CHF 6'210.– (prix recommandé), livraison et installation incluses. De nombreux autres prix attractifs vous attendent également, tels que des billets pour les courses de la Coupe du monde de ski FIS à Adelboden, Wengen ou Crans-Montana. Participez maintenant !

1er prix : ensemble lave-linge/sèche-linge (WASL2IE500) et sèche-linge (TWSL4IE500) de la marque Electrolux d'une valeur de CHF 6 210.- (prix de vente conseillé), livraison et installation comprises

2e prix : lave-linge (WASL6IE500) d'Electrolux d'une valeur de CHF 3 430.- (prix de vente conseillé), livraison et installation comprises

3e prix : 2 billets VIP pour la Coupe du monde de ski FIS à Adelboden

4e prix : 2 billets pour la tribune de l'aire d'arrivée de la Coupe du monde de ski FIS à Wengen

5e prix : 2 billets pour la tribune de l'aire d'arrivée de la Coupe du monde de ski FIS à Crans Montana

6e à 10e prix : sac à chaussures de ski de SwissSki

Cet article est une publicité.