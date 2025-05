Le GRAND Prix Romand de la Création revient à Lausanne le 17 juin pour faire briller les créatifves romandes. Il rassemblera les acteurices de la branche au Pathé Flon et au Jumeaux Club pour une soirée sous le signe des bonnes idées et des belles réalisations.

Porté par les mêmes convictions et la même énergie depuis sa création en 2001, le GRAND est de retour pour fédérer et valoriser la créativité et le savoir-faire «Made in Suisse romande». Pour sa 16ᵉ édition, le rendez-vous des créatifves romandes proposera à nouveau son célèbre concours ainsi que son gala.

FAIRE BRILLER LES CRÉATIFVES ROMANDES

Côté concours, les agences, studios, indépendant·e·s et autres entreprises créatives pourront soumettre leurs plus beaux projets et tenter de remporter un GRAND à travers dix catégories: Creative Film, Craft Film, Affiches & Annonces, Affiches Culturelles, Campagne Digitale, Campagne 360°, Branding, Illustration, Creative Tech et Ad for Good.

Clou de la cérémonie, le GRAND Prix sera décerné au projet le plus créatif, toutes catégories confondues.

Les soumissions seront jugées par un jury indépendant composé de dix professionnel·le·s reconnu·e·s de la communication, de la publicité, du design et de l’industrie du film suisse.

ALIMENTER LA CRÉATIVITÉ ROMANDE

Pour Gaëlle Valentini et Loris Scaglia, les deux créatifs à la tête de l’Association du Grand Prix Romand de la Création, il est aujourd’hui primordial de valoriser et d’alimenter la créativité dans la publicité et la communication. «À une époque où l’on est constamment submergé de contenus et messages, publicitaires ou non, il est essentiel de se démarquer. La créativité est la clé», souligne Gaëlle.

Loris constate que la multiplication des canaux, notamment avec les réseaux sociaux, pousse à réfléchir en termes de quantité, parfois au détriment de la qualité. «On est loin de l’époque des pubs TV mythiques dont les gens parlaient à la machine à café ou dans la cour de récré. Mais nous croyons au potentiel créatif des acteur·ice·s romand·e·s! Il faut juste oser… et parfois éduquer nos clients.»

Créatifves, montrez ce que vous savez faire! Infos, inscriptions et billetterie

Cet article est une publicité.