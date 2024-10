Le cheddar est-il meilleur que le gruyère ?

Difficile de détrôner l'incontournable et délicieux Gruyère Suisse ! Il nous tient cependant à coeur de vous faire découvrir de nouvelles saveurs ! Découvrez British Heritage, le véritable Cheddar AOP Anglais qui vous fera oublier tous vos préjugés.

LE VRAI CHEDDAR EST ANGLAIS !

Le cheddar, on en fabrique un peu partout dans le monde mais c’est au Sud-Ouest de l’Angleterre qu’est né le plus célèbre des fromages Britanniques. C’est ici que vous trouverez le seul cheddar à bénéficier de l’AOP (appellation d’origine protégée). Niché dans un écrin de verdure, les Anglais y fabriquent du cheddar depuis le XIIe siècle selon un procédé ancestral. Grâce aux pâturages luxuriants, l’on obtient un lait riche et crémeux conférant au cheddar son goût distinctif.

BRITISH HERITAGE : 180 ANS D’EXCELLENCE

Aujourd’hui, seules quelques fromageries continuent de produire le cheddar selon la méthode traditionnelle reconnue par l’AOP, British Heritage est la plus ancienne d’entre elles. Depuis 1833, six générations de passionnés se sont succédé et fabriquent encore à la main un cheddar authentique.

UN GOÛT INCOMPARABLE

Le cheddar développe une palette de saveurs très différentes selon sa durée d’affinage. Découvrez-en toutes les nuances grâce à British Heritage : notre cheddar mature AOP affiné 9 mois offre un goût riche avec des notes légèrement beurrées, alors que notre cheddar extra mature AOP affiné 12 mois développe de délicates notes grillées et de fins cristaux de sel, signe de sa longue maturation.

Idéal en cuisine ou tout simplement dégusté sur du pain, le cheddar AOP British Heritage saura vous séduire par sa versatilité.

LES GARANTIES DE L’AOP

Lait origine West Country berceau du cheddar

Fabrication traditionnelle à la main

Affinage long de 9 mois minimum

