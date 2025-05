Le Concours Eurovision de la Chanson, le plus grand événement musical au monde, s’invite en Suisse pour une semaine inoubliable placée sous le signe des sons, des cultures et de communion sans frontières.

Bien plus qu’un concours, l’Eurovision est une véritable célébration de la diversité, un symbole fort d’ouverture et de respect mutuel. Des valeurs profondément ancrées à Bâle, carrefour vivant de langues et de cultures. Située au carrefour de trois pays, la ville incarne au quotidien la tolérance et le vivre-ensemble. Sous la devise «United by Music», Bâle 2025 devient un pont reliant toutes les nations grâce à la musique.

Participez à la fête- même sans billet, l’Eurovision est une expérience inoubliable !

Les très convoités billets pour les shows à la St. Jakobshalle ont déjà trouvé preneur, mais ne vous inquiétez pas : Bâle ouvre grand ses portes à toutes et tous ! Plongez dans l’expérience unique de l'ESC au cœur de l'Eurovision Village et sur l'Eurovision Square. Baladez-vous dans les rues et boulevards de la ville, qui brilleront d'un éclat tout particulier pendant cette semaine. De nombreuses animations et concerts gratuits vous invitent à découvrir et à participer à la fête.

Informations pratiques en un coup d’œil :

Billets : Les shows sont complets. Plateforme officielle de revente : https://www.fansale.ch/?language=fr

Arena Plus: Un dernier lot de billets pour la Grande Finale du Public Viewing Show a encore pu être débloqué. Cliquez ici pour Ticketcorner. https://www.ticketcorner.ch/fr/event/eurovision-song-contest-grand-final-public-viewing-show-st-jakob-park-fussballstadion-19499947/

Accès gratuits : Eurovision Village, Eurovision Square rues et boulevards de Bâle.

Transports : privilégiez les transports publics, confortables et écologiques. Pendant la semaine de l'ESC, l'offre sera considérablement renforcée et gratuite pour les détenteurs de billets à l'intérieur des réseaux locaux. Profitez de réductions intéressantes ! Toutes les infos : https://eurovision-basel.ch/fr/verkehr/

Sécurité : aucun sac n’est autorisé dans les principaux lieux : St.Jakobshalle, Eurovision Village, EuroClub et Arena plus. Veuillez vous limiter au strict nécessaire.

Découvrez la diversité culturelle de Bâle !

Profitez de l'occasion pour vous plonger dans la riche vie culturelle de Bâle. Une densité impressionnante de plus de 40 musées, d'orchestres renommés et d'un théâtre salué à l'international mais aussi des clubs intimistes, des festivals animés, une gastronomie raffinée, des sites historiques et des chefs-d'œuvre architecturaux. L'application officielle « Basel - Welcome Home » est votre compagnon idéal pour explorer la ville : https://www.basel.com/fr/esc/esc-2025#welcome-home-app

Bâle souhaite la bienvenue à l'Europe ! Participez à cette célébration unique de la musique et de la diversité culturelle - du 10 au 17 mai 2025 à Bâle !

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cet article est une publicité.