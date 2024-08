Du 6 au 8 septembre, les passionnés de VTT se réuniront à Gruyères pour l’unique étape romande de la série ÖKK BIKE REVOLUTION. Au programme: des courses de niveau international, des parcours d’agilité pour les enfants et des rallyes gourmands pour toutes et tous.

Gruyères – Première étape romande de la série ÖKKBR

Pour la première fois, la cité de Gruyères servira de décor à l’une des cinq étapes de la série ÖKK BIKE REVOLUTION. Les cyclistes les plus rapides et les plus habiles se défieront sur une boucle de 3,2 km autour du bourg médiéval. Les courses élites et U23 se dérouleront le dimanche 8 septembre. Elles devraient voir s’affronter de grands noms comme Nino Schurter, Mathias Flückiger, Alessandra Keller ou encore Lars Forster.

Le parcours passera en pleine ville touristique de Gruyères et offrira un spectacle unique pour le public. Des secteurs techniques avec des obstacles et des aménagements spéciaux seront installés aux alentours de la cité.

Les plus jeunes athlètes se mesureront quant à eux, durant la journée de samedi, sur une boucle de 2,1 km, avec un nombre de tours adapté en fonction de leur âge.

#Jointherevolution ÖKKBR: La fête du VTT en ville de Gruyères

Des parcours gourmands pour les cyclistes épicuriens

En plus des compétitions, un véritable village de fête se trouvera au cœur de la manifestation. Petits et grands pourront profiter de diverses animations autour du VTT. De plus, des balades gourmandes seront proposées aux cyclistes épicuriens. Trois parcours, de longueurs et d’intensités différentes, seront déclinés sur le thème des AOP-IGP et feront découvrir les paysages et les saveurs du canton de Fribourg.

En savoir plus sur les parcours gourmands et inscriptions

Dans la cité médiévale de Gruyères

Porte d’entrée des Préalpes et destination touristique très prisée, Gruyères est le lieu idéal pour cette manifestation. À coup sûr, la cité médiévale en décor donnera à l’événement un côté atypique et dynamique. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre ensemble une magnifique fête du VTT!

L’événement en un coup d’œil:

trois jours de manifestation les 6-7-8 septembre

un village de fête, des stands, une exposition de vélos

un parcours enfants, un pumptrack

trois rallyes gourmands (Gusto Rides) au fil des AOP

des animations et de la restauration

près de quatre heures de liveTV

des stars du VTT suisses et mondiales à Gruyères

un parcours XCO (VTT cross- country) inédit et spectaculaire dans et autour de la ville médiévale

En savoir plus sur l'événement





