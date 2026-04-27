Au début des années 1880, une «automobile» relevait encore de la science-fiction. Un véhicule capable d’avancer de lui-même, sans la force musculaire d’un cheval ou d’un humain? Difficile à imaginer. Dans le même temps, de nombreux inventeurs travaillaient déjà sur la voiture sans chevaux. Mais leurs machines étaient toutes peu fiables, bruyantes, inconfortables et donc tout sauf adaptées à un usage quotidien.

La première influenceuse de l’histoire du monde

Deux personnes refusaient d’accepter cette situation: alors que Carl Benz travaillait sans relâche à perfectionner son véhicule à moteur, sa femme Bertha le soutenait activement, et pas seulement sur le plan financier. Et c’est ainsi qu’en janvier 1886, le «Motorwagen» de Carl Benz a finalement été breveté. Cependant, le succès tarda à venir. Jusqu’à ce que Bertha Benz, en quelque sorte la première influenceuse de l’histoire mondiale, entreprenne en 1888 un voyage extraordinaire: sans en informer son mari, elle se mit en route avec ses fils pour un trajet de 106 kilomètres, de Mannheim à Pforzheim. En chemin, elle ne se contenta pas de réparer elle-même une panne, mais elle fonda également la première station-service du monde en achetant de la ligroïne comme carburant à la pharmacie de Wiesloch. Le reste appartient à l’histoire.

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Innovation: le progrès comme système

Et l’histoire le montre clairement: chez Mercedes-Benz, l’innovation n’est pas une obligation imposée, mais l’origine et le cœur même de l’entreprise. Carl et Bertha Benz n’étaient intéressés ni par les tendances ni par l’opinion publique. Ils poursuivaient leur propre vision de la mobilité. Un état d’esprit qui traverse de manière cohérente l’histoire de l’entreprise. Des débuts de l’automobile aux succès des légendaires Flèches d’argent, en passant par les voitures électriques de dernière génération. Mercedes-Benz ne se contente pas de poser des jalons dans le secteur automobile grâce à une innovation méthodiquement poussée, mais évolue également en permanence en tant qu’entreprise: aujourd’hui, environ 1000 développeurs et développeuses de logiciels travaillent sur les moteurs électriques de demain au sein de l’Electric Software Hub de Sindelfingen. Le réseau mondial de développement compte environ 2000 autres postes dans le domaine informatique.

Sécurité: une responsabilité qui sauve des vies

Dès les premières années de l’automobile, le désir d’une plus grande sécurité s’est fait sentir. Une valeur fondamentale que l’entreprise, appelée «Mercedes-Benz» à partir de 1926, a profondément ancrée dans son ADN. Les innovations destinées à rendre la conduite plus sûre accompagnent l’histoire de l’entreprise depuis toujours. Des innovations qui ont souvent établi de nouveaux standards de sécurité, non seulement pour la marque à l’étoile mais pour toute une industrie en matière de sécurité automobile: la zone de déformation contrôlée (1959), le système antiblocage (1978), l’airbag (1981) et l’ESP (1995) sont aujourd’hui non seulement évidents, mais même obligatoires dans toutes les voitures.

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La Classe S: quatre champs d’innovation, un seul véhicule

La Classe S bénéficie d’un statut à part. Non seulement chez Mercedes-Benz, mais dans le monde automobile. Rares sont les modèles qui incarnent avec autant de constance une qualité exceptionnelle, un confort hors du commun et une innovation permanente. La Classe S est une pionnière des technologies qui, des années voire des décennies plus tard, s’imposent dans l’ensemble du monde automobile. La dernière génération, présentée exactement 140 ans après le dépôt du brevet du véhicule à moteur, ne fait pas exception. Dix caméras externes et 17 capteurs permettent une assistance à la conduite de premier ordre. L’assistant virtuel dispose d’une mémoire à court terme et mène des conversations complexes en plusieurs étapes comme un interlocuteur humain. Et la toute dernière génération de DIGITAL LIGHT agrandit le champ d’éclairage haute résolution d’environ 40%, ce qui améliore encore la sécurité durant la nuit.

Le concept AMG GT XX et le regard tourné vers l’avant

Le concept AMG GT XX représente l’apogée actuelle des travaux de développement menés dans tous les domaines chez Mercedes-Benz. Des normes de sécurité au plus haut niveau, des performances avant-gardistes, un design radical ainsi que de nouvelles références en matière d’efficacité et d’expérience de recharge illustrent à quel point la marque repousse les limites, même à l’ère électrique. 25 records en huit jours envoient un message clair: ce qui semblait hier encore relever de la science-fiction est aujourd’hui déjà une réalité.

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