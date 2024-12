En devenant membre de Swiss-Ski, tu garantis l'avenir des sports de neige, tu encourages la relève, tu renforces le sport de loisirs et tu profites d'avantages tels que des forfaits de ski à prix réduits et des rabais.

Swiss-Ski : l’enthousiasme pour les sports de neige et les stars de demain

Un bénéfice pour toutes et tous : ce n’est pas seulement une promesse, c’est aussi la base sur laquelle Swiss-Ski et ses membres bâtissent ensemble l’avenir des sports de neige suisses. Les membres Swiss-Ski contribuent de manière déterminante à maintenir et à renforcer la place de la Suisse parmi les principales nations de ski au monde. La cotisation de membre aide à promouvoir la prochaine génération de talents des sports de neige dans notre pays, tout en soutenant le sport de loisirs.

Avantages exclusifs pour les membres

Les membres Swiss-Ski ne bénéficient pas seulement d’offres exclusives. Par le biais de leur affiliation, ils s’engagent aussi activement en faveur de la relève et du sport de loisirs en Suisse. La cotisation annuelle de CHF 50 (ou CHF 28 en combinaison avec une adhésion à un ski-club) est entièrement investie dans des projets permettant à des milliers d’enfants et de familles de se consacrer aux sports de neige et d’encourager les talents de manière ciblée.

Et ce n’est pas tout : les membres Swiss-Ski bénéficient de nombreux avantages. Les rabais exclusifs comprennent notamment des forfaits de ski et des billets pour les événements de Coupe du monde à prix réduit, des rabais dans le Swiss-Ski Store, des abonnements mobiles spéciaux, ainsi que des réductions sur les assurances, les offres de mobilité et les voyages sportifs.

Petite contribution, grand effet

Avec leur cotisation annuelle, les membres soutiennent exclusivement des projets dans les domaines de la relève et du sport de loisirs. Il s’agit notamment de séries de sport de loisirs comme le Grand Prix Migros, de projets scolaires comme « GoSnow », mais aussi d’investissements dans la formation des coaches et des entraîneurs ou dans le développement de structures pour la relève du sport de compétition.

Chance de gagner pour les membres Toutes et tous les membres Swiss-Ski ont en outre une chance de gagner : jusqu’au 31 mars 2025, les membres nouveaux et existants peuvent participer au tirage au sort de cinq prix principaux d’une valeur totale de CHF 10 000 ainsi que de centaines de prix immédiats. Toutes et tous les membres Swiss-Ski ont en outre une chance de gagner : jusqu’au 31 mars 2025, les membres nouveaux et existants peuvent participer au tirage au sort de cinq prix principaux d’une valeur totale de CHF 10 000 ainsi que de centaines de prix immédiats. Devenir membre!

Cet article est une publicité.