Soutiens les talents sportifs suisses

Ton cœur bat pour les succès sportifs suisses? Grâce à ton soutien financier, non seulement tu contribues à écrire les plus belles histoires, mais tu permets aussi à plus de 1000 athlètes d’atteindre tout leur potentiel dans plus de 80 sports.

Aide les talents sportifs suisses d’aujourd'hui et de demain: sporthilfe.ch/fr