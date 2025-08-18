Ici, il s'agit de gagner

Vous souffrez de maux de tête, de difficultés à avaler ou d’une entorse ? Ou encore de constipation, d’une plaie ouverte ou d’une piqûre de tique ? Saviez-vous que dans toutes ces situations, votre pharmacie de confiance est souvent la meilleure solution ?
Testez vos connaissances à l’aide notre test ! Il comporte 7 questions, avec chaque fois une réponse incorrecte et une réponse correcte. Mettez vos connaissances à l’épreuve et découvrez quand votre pharmacie est la mieux placée pour vous aider et quand il est préférable de consulter votre médecin/e ou de vous rendre à l’hôpital. Pour faire le test, c’est par ici: votre-solution-sante.ch/test-de-connaissances
En plus d’approfondir vos connaissances en matière de santé, vous aurez la possibilité de gagner l’un des deux week-ends bien-être dans l’Oberland bernois (valeur total 3860 francs) Il ne vous reste qu’à vous plonger dans notre test en toute quiétude… et, avec un peu de chance, à profiter d’un séjour détente à l’hôtel Aspen ou hôtel Schoenegg à Grindelwald. De plus, nous tirons au sort 100 bons d'achat Medbase d'une valeur de 50 francs chacun. Tous les détails vous seront communiqués à l’issue du test.
Cet article est une publicité.