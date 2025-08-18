Ici, il s'agit de gagner

Faites le test de connaissances de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse et découvrez quel type de patient·e vous êtes. Avec un peu de chance, vous remporterez l’un des deux week-ends bien-être ou d'autres prix d'une valeur de près de 10 000 francs suisses.

Vous souffrez de maux de tête, de difficultés à avaler ou d’une entorse ? Ou encore de constipation, d’une plaie ouverte ou d’une piqûre de tique ? Saviez-vous que dans toutes ces situations, votre pharmacie de confiance est souvent la meilleure solution ?

Testez vos connaissances à l’aide notre test ! Il comporte 7 questions, avec chaque fois une réponse incorrecte et une réponse correcte. Mettez vos connaissances à l’épreuve et découvrez quand votre pharmacie est la mieux placée pour vous aider et quand il est préférable de consulter votre médecin/e ou de vous rendre à l’hôpital. Pour faire le test, c’est par ici: votre-solution-sante.ch/test-de-connaissances

En plus d’approfondir vos connaissances en matière de santé, vous aurez la possibilité de gagner l’un des deux week-ends bien-être dans l’Oberland bernois (valeur total 3860 francs) Il ne vous reste qu’à vous plonger dans notre test en toute quiétude… et, avec un peu de chance, à profiter d’un séjour détente à l’hôtel Aspen ou hôtel Schoenegg à Grindelwald. De plus, nous tirons au sort 100 bons d'achat Medbase d'une valeur de 50 francs chacun. Tous les détails vous seront communiqués à l’issue du test.

Cet article est une publicité.