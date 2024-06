Le Pass Altitude, c’est quoi ?

Le Pass Altitude est conçu pour les visiteurs qui souhaitent explorer les sommets et les paysages époustouflants de la région de Nendaz. Ce pass, valable pour une durée de 3 à 6 jours, donne accès aux remontées mécaniques ouvertes durant la saison estivale. Il offre également un aller-retour au Mont-Fort, un site incontournable qui culmine à 3 330 mètres et offre une vue panoramique exceptionnelle sur les montagnes environnantes, y compris le Cervin, le Mont-Blanc et la Dent-Blanche.

En plus de ces avantages, le Pass Altitude inclut des réductions et des offres spéciales auprès de certains commerces de la station et prestataires d’activités du Valais central. Que vous soyez un randonneur passionné ou un adepte du VTT, ce pass est votre allié pour découvrir les plus beaux points de vue de la région sans tracas. Les remontées mécaniques vous permettent de gagner rapidement de l'altitude et de commencer vos aventures en haute montagne, sans la fatigue des longues ascensions.

Lien : https://www.nendaz.ch/fr/F522/pass-altitude

Le bon plan famille

Pour les familles, Nendaz propose le bon plan famille, une offre estivale particulièrement avantageuse. Dès 3 nuits réservées à Nendaz, les enfants profitent du Pass Altitude 3 jours à un tarif de seulement 10 CHF.

Les enfants pourront ainsi s'initier aux joies de la montagne, qu'il s'agisse de randonnées, de balades en VTT ou simplement de découvrir la beauté naturelle de la région. Avec le bon plan famille, les grands comme les petits peuvent passer des journées entières à explorer les sentiers, à admirer les paysages et à vivre des expériences mémorables ensemble. Quoi de mieux pour profiter pleinement des activités en plein air, le tout à petit prix !

Lien : https://www.nendaz.ch/fr/Z26650/bon-plan-famille-ete





Cet article est une publicité.