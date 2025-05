Les 29 et 30 mai, Fribourg devient la capitale du live avec Bellarena : stars de la scène française et poids lourds de l’électro enflamment la BCF Arena. Et en novembre, place à la fièvre disco et à la dolce vita italienne. Deux saisons, une légende musicale.

Deux nuits de fête en mai… et le retour culte en novembre !

Préparez-vous pour un printemps électrisant ! Bellarena, l’événement qui fait vibrer Fribourg, revient pour deux soirées exceptionnelles dans une ambiance survoltée.

Le 29 mai, les icônes de la chanson française montent sur scène : Christophe Maé, Jenifer, Claudio Capéo et M. Pokora réunis pour une nuit intense entre tubes, énergie live et émotion partagée. Une soirée 100 % francophone, entre groove, pop et voix puissantes.

Le 30 mai, cap sur l’électro avec un line-up international : Timmy Trumpet, Henri PFR, Boris Way et d’autres DJ stars transformeront la BCF Arena en dancefloor géant. Au menu : beats en feu, visuels hypnotiques et vibes jusqu’au bout de la nuit.

Et ce n’est pas fini… Les 7 et 8 novembre, Bellarena revient pour un automne tout aussi flamboyant : Disco Fever (7 novembre) : un flashback euphorique avec Village People, Gala, 2 Unlimited, Corona et d’autres légendes du dancefloor.

Notte Italiana (8 novembre) : hommage vibrant à la chanson italienne avec Al Bano, Ricchi e Poveri, Matia Bazar et bien plus.

Réservez vos billets sur www.bellarena.ch – offres early bird disponibles jusqu'au 31 mai ! Plus d'information

Cet article est une publicité.