120 exposants, 250 marques, 500 vélos d'essai, 150 ateliers, des contestes internationaux de BMX-Flatland et de MTB-Dirtjump, des shows spectaculaires et bien plus encore!

Vive une semaine intense de vélo lors de la Cycle Week, le plus grand festival cycliste de Suisse, du 22 au 25 mai à Zurich.

À la Cycle Week, découvre bien plus que les dernières innovations et tendances autour du vélo. Participe à des nombreux ateliers pratiques, prend part à des sorties guidées, teste des vélos de vielle, de course et VTT et laisse-toi envoûter par des shows à couper le souffle. Lors de la Cycle Week, tu peux te laisser inspirer, apprendre de nouvelles choses, rencontrer d’autres passionnés de vélo et profiter de l'atmosphère détendue. Ce mélange unique fait que la Cycle Week est un événement incontournable en Suisse.

1/7 Les vélos les plus récents à tester au Campus Brunau

Europaallee: le vélo dans toute sa diversité

Tu trouveras à l'Europaallee un aperçu complet du monde du vélo. Découvre, touche et teste les dernières innovations. Le concours international de BMX Flatland, des battles inédites et spectacles de street-trial garantissent une ambiance festive. De nombreuses activités sont proposées pour participer et s’essayer à ce sport, ainsi qu’un parcours spécial pour les enfants. Tu pourras t'informer sur les meilleures destinations de vélo, les sites touristiques et les services liés au vélo et tu pourras t’inspirer pour ton prochain voyage à vélo. Un moment central de cette édition est l'ouverture du tunnel urbain, une étape importante pour les cyclistes à Zurich. Europaallee : le vélo dans toute sa diversité.

Bike Workshops La Cycle Week est le grand événement de la Suisse à vélo et propose 150 ateliers! Optimiser sa technique de conduite en VTT? Essayer le gravel bike? Se préparer à un tour de bikepacking? Surmonter les blocages mentaux? Créer un plan d'entraînement personnel? Rencontrer des personnes partageant les mêmes idées lors d'un Social Ride ? Lors de la Cycle Week, tu trouveras des réponses à toutes tes questions sur le vélo! Découvrir les ateliers

Campus Brunau : Focus sur les vélos sportifs

Le Campus Brunau, situé près de la Saalsporthalle, est le lieu incontournable pour tous ceux qui aiment enfourcher leur vélo. Des cours de technique de conduite, des social rides et des ateliers théoriques t'offrent la possibilité d'être actif et d'acquérir de nouvelles compétences. Le plus important du Campus Brunau est le grand Biketest pour les vélos sportifs tels que les vélos de route, les vélos de gravel et VTT, qui peuvent être testés directement sur les trails dans la forêt d'à côté et loin de la circulation. Mieux vaut venir en tenue de cycliste!

Plus de 400 kilomètres et 10'000 mètres de dénivelé seront parcourus par 50 femmes et 50 hommes lors de l'événement self-supported Bikepacking «Züri Escape», dont le départ et l'arrivée se feront au Campus Brunau. Le spectaculaire concours de dirtjump, organisé au Jumppark Sihlcity, offre également des moments exceptionnels. Ce concours international est la seule étape suisse du FMB World Cup.

