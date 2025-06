Avis aux fans de football ! La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 sera un spectacle exceptionnel, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en Suisse, vous pourrez regarder tous les matchs gratuitement en streaming!

DAZN diffuse les 63 matchs – gratuitement pour tous!

Que ce soit Lionel Messi, le Real Madrid ou Manchester City, les plus grands clubs sont au rendez-vous pour la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Et DAZN retransmet les 63 matchs en direct et gratuitement. Oui, vous avez bien lu : gratuitement!

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte DAZN gratuit. Il suffit de vous inscrire sur dazn.com/de-CH/welcome, de vous connecter et c'est parti. Pas d'abonnement nécessaire, pas de carte de crédit, pas de piège.

Vibrez avec nos stars nationales ! 🇨🇭

Les supporters suisses ont une raison supplémentaire de suivre la compétition : plusieurs joueurs de la Nati sont présents avec leurs clubs !

Manuel Akanji (Manchester City, groupe G)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund, groupe F)

Zeki Amdouni (Benfica Lisbonne, groupe C)

Bryan Okoh (RB Salzbourg, groupe H)

Yann Sommer (Inter Milan, groupe E)

Stefan Frei (Seattle Sounders, groupe B)

Qu'ils soient titulaires ou espoirs, nos joueurs suisses se battent pour le titre sur la scène internationale. Et nous pouvons suivre cela en direct!

Les abonnés bénéficient d'une offre complète

Si vous êtes déjà abonné à DAZN, vous pouvez vous réjouir : aucun frais supplémentaire, mais une qualité d'image HDR et un son Dolby 5.1. Impossible de se sentir plus proche du stade!

DAZN en Suisse : bien plus que la Coupe du monde des clubs

DAZN s'est assuré plusieurs droits en Suisse. Les fans de football en auront pour leur argent :

Conférence Bundesliga en direct à partir de la saison prochaine

Tous les matchs de Bundesliga en replay

Les temps forts de tous les matchs de Bundesliga

Les matchs internationaux tels que les qualifications pour l'Euro et la Coupe du monde (à l'exception de la Nati, qui est disponible en replay)

Ligues internationales : LALIGA (à partir de 2026), Serie A et Ligue 1

Et il se passe aussi beaucoup de choses en dehors du terrain : NFL, UFC, boxe, fléchettes – tout y est!

Profitez-en dès maintenant : DAZN pour seulement 9,90 CHF

Si vous en voulez plus, vous pouvez dès maintenant faire des économies : DAZN propose le bouquet « Super Sports » en offre Early Bird pour seulement 9,90 CHF par mois. Vous bénéficierez ainsi non seulement du Championnat du monde des clubs en qualité optimale, mais aussi d'un programme sportif exceptionnel.

Conclusion : une fête du football pour tous, et gratuite!

La Coupe du monde des clubs 2025 sera un moment fort pour tous les fans de football. Grâce à DAZN, les téléspectateurs suisses pourront la suivre gratuitement. Et cerise sur le gâteau : nos stars nationales seront au cœur de l'action!

Cet article est une publicité.