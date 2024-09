Contribuez activement à la transition énergétique

Rejoindre Groupe E, c’est s’engager pour l’énergie de demain et contribuer à trouver des solutions innovantes pour un futur plus durable. Découvrez les multiples avantages que nous proposons en tant qu’employeur.

Plus de 2600 personnes réparties dans 80 métiers œuvrent quotidiennement pour Groupe E en Suisse occidentale. Electriciens, techniciennes, ingénieures, chefs de projet, spécialistes en relations commerciales, en marketing ou en IT, nous collaborons toutes et tous au changement. Unis par nos valeurs d’ouverture, de respect et de durabilité, nous contribuons chacune et chacun à accélérer la transition énergétique.

Nos trois piliers en tant qu’employeur

S’engager pour une cause utile, assurer un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, s'épanouir dans son travail et se réaliser pleinement : nous y aspirons toutes et tous. Cela est une réalité chez Groupe E.

1. Acteur ou actrice de la transition énergétique pour donner du sens à son quotidien

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nous nous engageons pour relever ensemble le défi de la transition énergétique en Suisse occidentale. Au travers de nos trois valeurs – le respect, la durabilité et l’ouverture -, nous œuvrons pour un monde résolument engagé sur le chemin de la neutralité carbone où la transition énergétique est vécue ensemble comme une opportunité vers un avenir énergétique sûr et durable.

2. Equilibre personnel et professionnel

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nous valorisons l’équilibre entre travail et vie personnelle en proposant des horaires modulables, l'option du télétravail ou la possibilité du temps partiel. Certifiés Fair-On-Pay, nous garantissons l’égalité salariale entre toutes et tous.

3. Epanouissement et perspectives

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nous encourageons et soutenons la formation, essentielle pour maintenir un niveau d'expertise élevé et favoriser le développement professionnel. Par ailleurs, nous formons plus de 250 apprenties et apprentis dans plus de 15 métiers. Toutes les informations au sujet des apprentissages et des stages: talents-academy.ch

Employeur responsable, nous nous engageons pour un traitement équitable de chacune et chacun, quel que soit son sexe, son genre, sa race ou ses croyances.

Découvrez nos offres d’emploi Carrière | Groupe E

Envie de nous rencontrer?

Rendez-vous au Forum EPFL à Lausanne du 7 au 11 octobre 2024 et à FribourgOpen les 27 et 28 septembre 2024.





Cet article est une publicité.