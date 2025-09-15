Ne manquez pas la HES-Soirée du 19 septembre à Berne : un concert exclusif d’Aliose en quartet – avec deux diplômés de l’HEMU – Haute École de Musique, dans la nouvelle halle des fêtes de la BernExpo. Gratuit mais nombre de places limitées !

Aliose 2022 @Niels Ackermann Photo: Lundi13

Plongez dans une soirée musicale unique dédiée aux diplômé·es HES ! Le 19 septembre 2025 à 19h30, la HES-Soirée vous convie à un moment musical dans le magnifique cadre de la nouvelle halle des fêtes de la BernExpo à Berne.

Avant de laisser la scène au groupe de pop-folk francophone Aliose, Simone de Montmollin (conseillère nationale et membre du conseil HES SUISSE) et Luciana Vaccaro (rectrice de la HES-SO et présidente de swissuniversities), ouvriront la soirée en apportant toutes les deux un éclairage inspirant sur le monde HES lors de leur discours de bienvenue.

En quelques années, le duo suisse Aliose a su trouver une place bien personnelle dans le paysage de la chanson pop francophone. Après de nombreux concerts en Suisse et à l’étranger, et deux albums originaux autoproduits sortis uniquement en Suisse, Aliose signe en 2016 avec Warner Music France, et pour les tournées en France avec Live Nation. En 2022, ils sortent l’album « Regarde ailleurs ». Alizé Oswald et Xavier Michel qui forment le groupe Aliose sont aussi professeurs HES à l’HEMU – Haute Ecole de Musique. Ils se produiront lors de cette soirée en quartet accompagnés de deux diplômés HES de l’HEMU, Arno Cuendet et Hugo Dordor.

L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées Inscrivez-vous vite pour garantir votre présence à cette soirée hors du commun ! Inscrivez-vous vite pour garantir votre présence à cette soirée hors du commun ! Inscription au concert d’Aliose

SwissSkills 2025 Cette soirée exceptionnelle se déroule en marge des SwissSkills 2025, le grand rendez-vous de la formation professionnelle à Berne du 17 au 21 septembre, dont HES SUISSE est partenaire formation. Durant les SwissSkills HES SUISSE met en lumière les perspectives de carrière possibles après un CFC grâce aux formations HES. Cette année, 300 ambassadrices et ambassadeurs HES, partagent leur expérience et inspirent les nouvelles générations sur www.majungle.ch. Ensemble, ils animent près de 150 visites guidées pendant la manifestation : autant d'occasions concrètes de montrer que le parcours CFC puis HES est une véritable voie de réussite ! Découvrir toutes les ambassadrices et ambassadeurs HES sur www.majungle.ch

