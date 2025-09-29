En octobre, la Champions Hockey League entrera dans l’ultime phase de la saison régulière. La plupart des quatre équipes suisses en lice ont de bonnes cartes à jouer en vue des play-offs. Verra-t-on à nouveau tous les représentants suisses parmi les 16 meilleurs ?

1/4 Actuellement au 5e rang du classement, le EV Zug est bien positionné. Photo: Philipp Hegglin

Meilleure équipe suisse, le EV Zug pointe au 5e rang après avoir remporté trois des quatre premières rencontres et est en bonne position pour décrocher une place en play-offs. Il en va de même pour les ZSC Lions, tenants du titre, et le SC Bern, actuellement classés 10e et 11e avec sept points.

Le Lausanne HC a entamé la saison de CHL sur des défaites à Rauma et Göteborg, mais a réalisé un succès important à domicile en battant Belfast lors de la 3e journée. Si les Vaudois se sont ensuite inclinés face à Ingoldstadt, ils ne sont qu’à deux petits points des places de play-offs. Avec deux matchs à jouer, tout reste donc ouvert !

Pour les quatre équipes suisses, il ne s’agira pas uniquement de décrocher une place parmi les 16 meilleurs lors des 5e et 6e journées de la saison régulière. Elle tenteront également de se positionner au mieux en vue du tour à élimination directe, où les affiches sont composées en fonction du classement (1er vs. 16e, 2e vs. 15e, 3e vs. 14e, etc.). Comme nous l’avons vu la saison passée, un seul petit point lors de la dernière journée peut faire la différence.

Les quatre équipes suisses joueront encore une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Le EV Zug affrontera le Lukko Rauma le 7 octobre (17h30) en Finlande, tandis que les ZSC Lions recevront le même jour (19h45) le Sparta Prague, club tchèque riche en traditions. Le lendemain, le SC Bern sera opposé sur sa glace aux Belfast Giants (19h45), et le Lausanne HC jouera à Grenoble (20h15). Pour terminer la saison régulière, les ZSC Lions (Ilves Tampere à 17h30) et le SC Bern (Frölunda Göteborg à 19h00) feront le déplacement pour affronter des adversaires de taille. La saison régulière de la CHL se terminera le 15 octobre, avec les matchs opposant le EV Zug au Kometa Brno (19h45) et le Lausanne HC à Mountfield HK (19h45).

