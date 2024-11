À propos de l'outil de planification de vie Cash or Crash

L'outil en ligne Cash or Crash n'a pas pour but de dicter à quiconque comment vivre, mais plutôt de l'aider en lui fournissant des calculs et des conseils. Des études montrent toutefois que de nombreux Suisses, et surtout Suissesses, choisissent des trajectoires de vie sans en connaître les conséquences financières. L'objectif de Cash or Crash est de faire prendre conscience aux personnes concernées de ces conséquences afin d'éviter des situations de précarité et la pauvreté des personnes âgées.

Dans Cash or Crash, tout tourne autour de l'argent et des salaires, car le revenu est déterminant pour la situation financière. La plateforme utilise les données de l'enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, qui se base sur les informations de 2,1 millions de travailleurs. Celles-ci comprennent le sexe, l'âge, le taux d'occupation, la formation, la branche, la position professionnelle et plus encore. On en tire des enseignements sur l'évolution des salaires au cours de la vie, sur les postes de direction et sur l'influence des diplômes supplémentaires. L'algorithme de Cash or Crash fonctionne pour les personnes âgées de 45 ans et moins, mais les prévisions sont malheureusement trop imprécises pour les personnes plus âgées.

Cash or Crash a été initié par alliance F et soutenu scientifiquement par le bureau BASS. Cash or Crash est financé et soutenu par le Bureau fédéral de l'égalité et d'autres partenaires, dont le Blick.