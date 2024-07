«Célébrons la beauté du sport»

Cette ville de l’art qu’est Paris se transformera en capitale mondiale du sport à l’occasion des Jeux olympiques. L’athlète Ditaji Kambundji et le gymnaste Noe Seifert discutent de la dimension artistique de leurs sports respectifs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Paris est un bastion du sport international, avec des sites emblématiques tels que Roland Garros, les Champs-Élysées ou le Stade de France, ces derniers étant depuis des décennies le théâtre de moments sportifs historiques. La ville brille également comme la capitale mondiale de l’art, avec des institutions comme le Louvre et le centre Pompidou, ainsi qu’une pléthore de musées et d’ateliers.

La gymnastique artistique illustre brillamment la connexion entre l’art et le sport. Cette discipline olympique ancienne voit les gymnastes combiner force, coordination et souplesse pour réaliser des performances à couper le souffle.

«C’est peut-être là que réside l’art de notre sport. Transformer la difficulté et l’effort en apparente facilité», déclare Noe Seifert. Ce jeune Argovien de 25 ans représentera la Suisse aux Jeux olympiques de Paris. Seifert figure dans la campagne «Passion for Paris», une initiative d’OCHSNER SPORT qui associe art et sport dans son spot publicitaire pour les Jeux.

Collection olympique team suisse Après 12 ans, les Jeux olympiques d’été font leur retour en Europe, cette fois en France, pays voisin et ami, ce qui rend l’occasion particulièrement significative pour la Suisse. OCHSNER SPORT est l’équipementier officiel de Swiss Olympic. La «Swiss Olympic Team Collection Paris 2024» est disponible dans les magasins sélectionnés et dans la boutique en ligne. Après 12 ans, les Jeux olympiques d’été font leur retour en Europe, cette fois en France, pays voisin et ami, ce qui rend l’occasion particulièrement significative pour la Suisse. OCHSNER SPORT est l’équipementier officiel de Swiss Olympic. La «Swiss Olympic Team Collection Paris 2024» est disponible dans les magasins sélectionnés et dans la boutique en ligne. Vers la collection

«Célébrons la beauté du sport»

La direction artistique de la campagne transforme les sportives et sportifs en œuvres d’art. La championne d’Europe Ditaji Kambundji, par exemple, ne franchit pas les haies; elle les survole. «Être rapide ne suffit pas, affirme la Bernoise de 22 ans. Les haies apportent une composante technique stimulante à cette discipline. Allier technique et vitesse pourrait être considéré comme un art.» Le spot met également en vedette le nageur Noè Ponti, l’athlète paralympique Abassia Rahmani et la cycliste Marlen Reusser.

Cette dernière a malheureusement dû annuler sa participation aux Jeux de Paris à la dernière minute pour des raisons de santé. Pour OCHSNER SPORT, il était évident qu’elle garde sa place dans la campagne. «Il est extrêmement regrettable que Reusser ne puisse pas participer, déclare Marco Greco, responsable du marketing chez OCHSNER SPORT, mais elle est et reste une grande sportive et une athlète olympique. Ses contributions au cyclisme suisse sont considérables, et c’est pourquoi elle continue de figurer dans notre campagne.»

À la fin du spot, l’on peut lire: «Célébrons la beauté du sport». Pour Marco Greco, cette phrase incarne ce que Paris offrira au monde. «Chaque sport a a sa propre dimension artistique et unique. C’est cette qualité qui rend les Jeux olympiques si fascinants.»

1/5 Ditaji Kambundji





Cet article est une publicité.