Andrin, que signifie l’Aide Sportive Suisse pour toi?

L’Aide Sportive a constitué jusque-là le principal soutien financier de ma carrière. Elle me permet de financer des camps d’entraînement, des compétitions et l’équipement dont j’ai besoin. Mais elle représente aussi pour moi un signe de confiance dans mes performances et mes ambitions sportives, tout en m’offrant la possibilité de me concentrer pleinement sur mon sport. Cela me donne l’énergie nécessaire pour m’entraîner et m’aligner au plus haut niveau.

Comment ressens-tu que tu fais partie du Team Suisse de l’Aide sportive?

L’Aide sportive ressemble à une grande famille qui réunit toutes les sportives et tous les sportifs suisses. L’an dernier, j’ai eu l’honneur de participer au Super10Kampf de l’Aide sportive. Ce fut un événement amusant, où j’ai pu échanger avec d’autres athlètes et faire la connaissance des nombreux sympathisant(e)s de l’Aide sportive.

Quel message souhaiterais-tu transmettre aux membres et aux donateurs/trices du Team Suisse de l’Aide sportive?

Un grand merci! Au sein de l’équipe d’aviron, j’ai vu l’impact du soutien de l’Aide sportive, car nous avons désormais plus de personnes dans le cadre et nous réalisons de meilleures performances en tant qu’équipe. Le Team Suisse de l’Aide sportive aide les talents sportifs suisses à avoir du succès.

