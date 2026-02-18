À peine dévoilée, déjà sur la neige suisse

Il y a 140 ans, Carl Benz faisait breveter la première automobile. Mercedes-Benz commémore ce moment historique de la mobilité et l’innovation de la marque – en faisant voyager la nouvelle Classe S depuis Mannheim à travers la Suisse et le monde.

Tout juste 140 ans après l’invention de l’automobile, Mercedes-Benz envoie sa nouvelle Classe S de Mannheim – le berceau de l’automobile – vers le sud, en passant par la Suisse et la France, à travers un total de 140 étapes réparties sur six continents, tout autour du globe.

Première destination en Suisse

La première étape conduit le convoi commémoratif en Suisse dès le lendemain de la première mondiale de la nouvelle Classe S, directement chez une personne passionnée par l’histoire et la force d’innovation de l’automobile. Amateur de voitures, Adrian Gattiker possède plusieurs modèles classiques et voitures de sport haut de gamme. Il gère avec son partenaire commercial Christian Gell le First Carlounge, une sorte d’hôtel pour voitures de luxe.

Son garage situé à Feusisberg, en surplomb du lac de Zurich, est discret de l’extérieur. À l’intérieur, on trouve des modèles anciens de Ferrari, Maserati, Porsche et d’autres marques, mais aussi de nombreuses pépites à l’étoile sur le capot. La préférée d’Adrian Gattiker est une légendaire Mercedes-Benz 300 SL à portes papillon dans un bleu bavarois unique.

Test d’endurance sur la neige réussi

En route pour la prochaine destination du convoi commémoratif: «The I.C.E.» à Saint-Moritz. L’International Concours of Elegance est un événement automobile exclusif, où des voitures de collection prestigieuses et emblématiques sont exposées et conduites sur le lac gelé.

C’est exactement ce que fait la nouvelle Classe S à quelques kilomètres de là, à Samedan, où la clientèle de Mercedes-Benz apprend justement à conduire en toute sécurité sur les routes d’hiver dans le cadre du stage annuel de conduite hivernale. La surprise est grande parmi les personnes participantes lorsque vient s’ajouter à la vaste gamme de modèles déjà présents la nouvelle Classe S.

À peine 36 heures après avoir été dévoilée pour la première fois au grand public, la berline s’élance déjà sur la neige suisse. L’occasion pour elle de prouver qu’elle offre un confort extraordinaire, mais aussi une sensation de conduite inégalée sur des surfaces enneigées.

