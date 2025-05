Marco Mengoni en Suisse en novembre 2025!

Avec une carrière de plus de 15 ans, 85 disques de platine, 2,9 milliards de flux audio/vidéo, 8 albums studio et 10 tournées en direct, Marco Mengoni est l'un des artistes italiens les plus importants et une figure de proue dans les classements de diffusion en continu, de radio et de ventes.

Marco Mengoni entamera l'été prochain une tournée des stades en Italie, suivie d'autres concerts en Europe, notamment à Genève et à Zurich. Cette nouvelle tournée marquera un nouveau chapitre dans son parcours musical qui s'étend sur l'ensemble de sa carrière. MARCO NEGLI STADI 2025 débutera le 21 juin à Lignano Sabbiadoro et se terminera par deux concerts à guichets fermés les 23 et 24 juillet à Messine, en Sicile. Cette nouvelle tournée fait suite à celle de 2023, qui s'est achevée par un spectacle spectaculaire au Circo Massimo de Rome.

Marco Mengoni revient dans les grandes arènes d'Europe à l'automne. L'auteur-compositeur-interprète donnera douze concerts produits et organisés par Live Nation en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Angleterre et en Espagne.

Marco Mengoni Tickets november 2025 Date: 19 novembre 2025

