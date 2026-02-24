Le bZ4X, un SUV électrique pour le quotidien et l’aventure

Rouler en électrique doit être facile, au quotidien comme le week-end. C’est ce que vise Toyota avec l’autonomie et la prévisibilité de recharge accrues de son nouveau bZ4X: un SUV 4x4 100% électrique conçu pour les routes suisses, les familles et les personnes actives.

L’autonomie est le premier critère en matière de voiture électrique et souvent aussi celui qui crispe le plus. En effet, l’angoisse du manque d’autonomie est rarement rationnelle, mais bien réelle: que faire si la borne de recharge est occupée? Que se passe-t-il si la batterie tombe à plat alors qu’il ne reste plus que cette colline à franchir? C’est là que le nouveau Toyota bZ4X entre en jeu. Pour 2026, le SUV entièrement électrique a été sensiblement remanié pour que le doute laisse de nouveau place à l’envie de partir et d’expérimenter.

Mode famille – espace, calme, quotidien

Si vous voulez concilier tout cela avec des enfants, des sacs de sport et des projets de week-end, vous n’avez pas besoin d’un show-car, mais d’un véhicule polyvalent offrant espace et sérénité. Le bZ4X dispose d’un habitacle spacieux et d’un coffre adapté aux vacances (environ 452 litres). C’est exactement ce qui fait la différence au quotidien: lorsque les sièges enfants sont installés à l’arrière et que le coffre est plein, on n’a pas envie de tergiverser, on veut simplement se mettre en route. Sans oublier un confort accru grâce à une isolation phonique et un châssis améliorés, ainsi que des systèmes d’assistance qui vous soutiennent en douceur au lieu de vous agacer constamment. Le résultat ne ressemble pas à un «projet raisonnable d’électromobilité». Mais plutôt à ça: montez à bord, démarrez, découvrez.

Le bZ4X Touring (disponible à partir de mai) offre encore plus d’espace: avec 669 litres de volume de coffre, il déploie ses atouts partout où il faut concilier famille, loisirs et bagages. Qu’il s’agisse d’une poussette, de skis ou de bagages, l’espace supplémentaire se fait clairement sentir. A cela s’ajoutent un confort accru grâce à l’insonorisation et au châssis améliorés, ainsi que des systèmes d’assistance qui vous soutiennent en douceur au lieu de vous agacer constamment. Le résultat ne ressemble pas à un «projet raisonnable d’électromobilité». Mais plutôt à ça: montez à bord, démarrez, découvrez.

N’ayez pas peur des longs trajets

Une plus grande autonomie est toujours appréciable, mais ce qui compte aussi, c’est de pouvoir l’utiliser en toute sérénité. Avec le nouveau bZ4X 2026, il ne s’agit donc pas seulement d’un nombre. Pour la version AWD (4x4) avec batterie grande capacité, Toyota annonce jusqu’à 516 km WLTP (selon l’équipement / les roues). Mais il s’agit aussi de transparence et de prévisibilité. L’état de charge est clairement affiché en pourcentage, la planification de la recharge est intégrée dans le système de navigation ce qui permet de définir facilement la prochaine étape: où cela vaut-il la peine de s’arrêter, combien reste-t-il en réserve? Si vous n’avez pas à vous prendre la tête à ce sujet, vous roulerez à coup sûr plus sereinement. C’est d’ailleurs le but: l’autonomie ne doit pas préoccuper, mais libérer.

Une recharge qui fonctionne vraiment au quotidien

En Suisse, l’électromobilité doit fonctionner par temps froid. Quand il neige, personne ne veut avoir à deviner à quelle vitesse la batterie se recharge. Le bZ4X peut préconditionner la batterie lorsqu’une borne de recharge rapide est définie comme destination dans le système de navigation – un détail qui fait la différence au quotidien. Ainsi, même à –10 °C, une charge de 10 à 80% doit pouvoir se faire en 28 minutes – avec une batterie préconditionnée. La puissance de recharge CC maximale peut atteindre 150 kilowatts. Autre point important au quotidien: recharge CA, à 11 kilowatts selon la version, jusqu’à 22 kilowatts selon l’équipement. Ainsi, la recharge devient une courte pause, rien de plus. Et les parents savent bien que cela vaut de l’or.

Un 4x4 adapté à toutes les situations

La Suisse se parcourt rarement en ligne droite et le quotidien familial encore moins. Le matin à la crèche et à l’école, les courses à midi, l’entraînement le soir: entre l’asphalte mouillé, les pentes, les routes hivernales ou les virages de cols pendant le week-end... c’est précisément là que le bZ4X brille avec sa transmission intégrale. La traction et la stabilité assurent la sécurité: lors d’un démarrage en pente, sur des routes humides ou sur le chemin d’un parking enneigé près des remontées mécaniques. Et comme la motorisation électrique fournit sa puissance directement, la conduite est souveraine et maîtrisée à tout moment.

En résumé: le nouveau bZ4X offre de la place pour la famille et de la puissance sur tous les terrains (version haut de gamme AWD: 252 kilowatts / 343 chevaux). Et tout cela à un prix raisonnable: l'entrée de gamme commence à CHF 255.–/mois (en leasing; conditions en fonction de l'équipement et de la durée).

Cet article est une publicité.