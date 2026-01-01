Ringier Médias Suisse et Livesystems lancent officiellement leur partenariat à l'occasion de la nouvelle année: dès à présent, l'information vous suit partout.

Christian Bischoff

Le coup d'envoi est donné par Blick: depuis ce premier janvier 2026, des contenus d'actualité sont visibles sur plus de 13'000 écrans numériques en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Nous apportons ainsi des nouvelles et des histoires de Ringier Médias Suisse (RMS) directement là où les gens se trouvent – dans les transports publics, à la station-service ou dans les magasins.

Dans les semaines à venir, les contenus d'autres marques de RMS suivront progressivement: ceux du «Beobachter», de «Bilanz», de «cash», de la «Handelszeitung», de la «Schweizer Illustrierte», de la «Landliebe», du «Glückspost» ainsi que les magazines romands «L'Illustré» et de «PME». Nous nous réjouissons de ce lancement réussi et de la collaboration passionnante qui s'annonce avec Livesystems!

Bonne année à tous – nous restons en mouvement!

Avec un peu de chance, gagnez 5000 francs

Pour le lancement de la nouvelle présence nationale de Blick dans l'actualité, remportez le gros lot. Un heureux gagnant ou une heureuse gagnante qui sera tiré(e) au sort se verra offrir 5000 francs.